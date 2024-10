Biura w regionach do wynajęcia

Pod koniec III kwartału 2024 roku całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej na ośmiu głównych rynkach regionalnych przekroczyły 6,7 mln mkw. Niezmiennie największymi rynkami biurowymi w Polsce (po Warszawie) pozostawały Kraków (ponad 1,8 mln mkw.), Wrocław (ponad 1,3 mln mkw.) i Trójmiasto (ponad 1 mln mkw.).

Ile jest biurowych pustostanów

W III kwartale 2024 roku do użytkowania oddano obiekty o łącznej powierzchni 15,4 tys. mkw. - Największym zrealizowanym projektem był kompleks Waterfront II w Gdyni firmy Vastint, w skład którego wchodzą dwa budynki biurowe (9,9 tys. mkw. i 5,5 tys. mkw.). - podaje PINK.



Pod koniec września na ośmiu głównych rynkach regionalnych do wynajęcia od zaraz było ponad 1,1 mln mkw. powierzchni biurowej, co odpowiada współczynnikowi pustostanów na poziomie 17,3 proc. (spadek o 0,4 pkt proc., kwartał do kwartału. To poziom porównywalny z analogicznym okresem 2023 roku). Najwyższy wskaźnik niewynajętej powierzchni odnotowano w Łodzi – 21,1 proc., a najniższy w Szczecinie – 6,8 proc.

W III kwartale wynajęto w regionach 223,9 tys. mkw. biur. To o 54 proc. więcej niż w ubiegłym roku i o 13 proc. więcej niż w analogicznym kwartale 2023 r. - Najwięcej powierzchni biurowej wynajęto w Krakowie (85,3 tys. mkw.), Wrocławiu (43,1 tys. mkw.) i w Trójmieście (40,2 tys. mkw.).