Galeria handlowa Magnolia Park w nowych rękach. Ile wydał inwestor, NEPI Rockcastle?

Notowana na giełdzie w Johannesburgu spółka NEPI Rockcastle za 373 mln euro (1,6 mld zł) kupiła od funduszu Union Investment centrum handlowe Magnolia Park we Wrocławiu. To jedna z największych transakcji w tym segmencie rynku nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Magnolia liczy 100 tys. mkw. i jest wynajęta w 99 proc.

- Magnolia Park to dominujące centrum handlowe we Wrocławiu, w trzecim co do wielkości mieście w kraju i jednym z najzamożniejszych. Przejęcie to znacząco wzmocni portfolio grupy. NEPI Rockcastle ma duże doświadczenie w rozwoju wartości nabywanych aktywów, o czym świadczą nasze ostatnie przejęcia. Ta nieruchomość ma znaczny potencjał, który będzie napędzał wzrost NEPI Rockcastle w nadchodzących latach – skomentował Rüdiger Dany, prezes NEPI Rockcastle.

- Magnolia Park nadal osiąga dobre wyniki pod względem liczby odwiedzających oraz obrotów. Centrum jest obecnie wynajęte w 99 proc. Dlatego skorzystaliśmy z okazji, aby sprzedać to centrum handlowe i strategicznie zweryfikować naszą ekspozycję w Polsce – powiedział Henri Eisenkopf, dyrektor ds. transakcji w centrach handlowych Union Investment.

Magnolia została oddana w 2007 r. Union Investment był właścicielem centrum od 2017 r., po zakupie od funduszu Blackstone za 380 mln euro.