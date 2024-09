Wspomniał pan o budowie biurowca przy Towarowej 22, to Office House, który ma być gotowy wiosną 2025 r. Na tym terenie są planowane kolejne biurowce. Jak przebiega komercjalizacja Office House i jak ocenia pan kondycję rynku biurowego?

Pozytywnie. Klimat nie do końca sprzyja typowym biurowcom, ale Towarowa 22 spotkała się z bardzo dużym uznaniem najemców. Biorąc pod uwagę toczące się negocjacje, oczekuję, że do końca roku komercjalizacja wyniesie ok. 80 proc. Wkrótce będziemy mogli się pochwalić pierwszymi najemcami. To świetny wynik, jak na budynek w budowie i dzisiejsze czasy. Praca hybrydowa jest faktem, ludzie rzadziej przychodzą do biur. Z drugiej strony widzimy, że firmy przenoszą się do centrum Warszawy, jednocześnie wynajmując mniejsze powierzchnie, czyli całościowe wydatki na najem się nie zmieniają, a najemcy mają siedzibę w atrakcyjnej lokalizacji, w nowoczesnym, ekologicznym budynku, w lokalizacji, która zachęca pracowników do powrotu do biura.

Michał Stępień jest związany z AFI Europe od 2008 r.; od marca 2015 r. w randze wiceprezesa, od niedawna jest też szefem platformy AFI Home. Karierę zawodową zaczynał w firmach audytorskich Deloitte i EY. Ukończył finanse i bankowość na SGH, tam też uzyskał stopień doktora. AFI Europe jest m.in. właścicielem 70 proc. w projekcie Towarowa 22 w Warszawie, joint-venture z Echo Investment.