Wpływ LCGT na strukturę transakcji

W naszym przykładzie, przy CIT wynoszącym 5,7, jeśli strony podzielą się tym obciążeniem po połowie, uznając to obciążenie za LCGT (tj. według najprostszej formuły), sprzedający zaakceptuje dyskonto w wysokości 2,85. Oznacza to więc, że cena za udziały wyniesie wtedy 97,15. Innymi słowy, jeśli strony podzielą się LCGT po połowie, to część, którą jest zobowiązany pokryć sprzedający, de facto obniża cenę sprzedaży i sam przychód.

Rozkład procentowy może się różnić w zależności od sytuacji na rynku i uzgodnień pomiędzy stronami. Tak jak wspomnieliśmy, jest to element czysto kontraktowy.

W obecnej sytuacji gospodarczej, charakteryzującej się wciąż wysokimi kosztami finansowania, mówi się często o rynku kupującego. W takich warunkach, nabywca może często wynegocjować wyższe niż 50-proc. dyskonto związane z LCGT. W bardziej zrównoważonych warunkach rynkowych, często spotyka się podział LCGT po połowie między kupującym a sprzedającym. Na rynku sprzedającego z kolei, to on ma większe pole do negocjacji, mogąc spróbować umówić się na korzystniejszy dla siebie podział LCGT (lub nieuwzględnianie go w ogóle w kalkulacji ceny).

Sytuacja rynkowa zmienia się jednak dynamicznie i obecnie można odnotować coraz więcej transakcji w sektorze nieruchomości. Może to sugerować stopniowy powrót do warunków bardziej zrównoważonych.

Zmiany w przepisach podatkowych a LCGT

Warto zauważyć, że od 1 stycznia 2022 roku wprowadzono zmiany w przepisach CIT, które mogą wpływać na kalkulację LCGT. Zgodnie z interpretacją organów podatkowych, budynki i lokale traktowane jako inwestycje (wyceniane według wartości godziwej) nie podlegają amortyzacji podatkowej. Ta interpretacja, choć kontrowersyjna i niepotwierdzana aktualnie przez sądy, może mieć wpływ na wysokość LCGT.