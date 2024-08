Resi4Rent Wrocław Jaworska – osiedle z mieszkaniami na wynajem

Operator mieszkań na wynajem Resi4Rent działa na wrocławskim rynku od 2019 roku. W portfelu firma miała dotychczas trzy inwestycje. W 2024 roku spółka planuje powiększyć wrocławską ofertę o trzy obiekty, w których znajdzie się łącznie ponad 950 lokali. Pierwszy budynek został już oddany do użytku.

Duży popyt na mieszkania na wynajem

- Wrocław jest dla nas bardzo ważnym rynkiem, właśnie tutaj zadebiutowaliśmy jako inwestor i operator mieszkań w abonamencie – mówi cytowany w komunikacie Sławomir Imianowski, prezes firmy Resi4Rent. – Nasze obiekty mają 98-proc. obłożenie. Najnowszy projekt - II etap inwestycji Wrocław Jaworska - od dnia otwarcia cieszy się dużym zainteresowaniem klientów. Tempo komercjalizacji świadczy o dużym zapotrzebowaniu taki produkt.

W pełni wyposażone mieszkania

Osiedle znajduje się tuż obok Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, w otoczeniu zielonych terenów.

Dotychczas na osiedlu Resi4Rent Wrocław Jaworska znajdowało się 391 mieszkań w abonamencie, po rozbudowie oferta wzrosła do 681. W nowo oddanym budynku są do wynajęcia w pełni wyposażone lokale o powierzchni od 23 do 52 mkw.

- Klienci mogą wybierać nie tylko liczbę pokoi, kondygnację budynku czy stronę świata, ale także czas trwania umowy: od trzech do 12 miesięcy z gwarancją niezmiennych warunków – podkreśla operator.