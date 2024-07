Widzimy także wzrastającą aktywność funduszy rodzinnych, przy czym większość z nich zgromadzony kapitał wygenerowała z działalności gospodarczej w innych branżach niż nieruchomościowa.

Oprócz spółek crowdfundingowych także niektórzy deweloperzy lub grupy deweloperskie bezpośrednio korzystają z finansowania od osób prywatnych i małych inwestorów instytucjonalnych, albo w formie udziałów w spółkach celowych, albo też w formie pożyczek. W takich przypadkach pożycz-ki lub inwestycje w udziały mają charakter pomostowego wsparcia kapitałowego z założonym krótkoterminowym lub średnioterminowym okresem inwestycji i wyjściem z niej po sprzedaży przez dewelopera wybudowanych mieszkań lub obiektów komercyjnych. W tym przypadku także istotne jest, aby sprawdzić w ofercie na co rzeczywiście pójdą środki. Idealne rozwiązanie to takie, gdy deweloper ma własny kapitał na nabycie gruntu, a środki zewnętrzne są przeznaczone na realizację budowy, która i tak trwa rok lub 2 lata. Bardziej ryzykowna sytuacja występuje, gdy deweloper całość inwestycji próbuje finansować kapitałem od inwestorów detalicznych – w przypadku opóźnień w budowie lub spowolnieniu sprzedaży zaczyna być kłopot ze spłacaniem odsetek lub też rolowaniem pożyczonego kapitału. Wtedy zdarza się, że deweloper wpada w pułapkę zadłużenia i posiadając duży niepracjący bank ziemi lub rozpoczęte budowy stara się uciekać do przodu poprzez dalsze pożyczki lub przedłużanie spłaty już zaciągniętych. Widzimy takie przykłady teraz jak i w ostatnich kilkunastu latach i niestety powodują one obniżenie zaufania do inwestycji nieruchomościowych wśród polskich inwestorów.

Chęć zysku z inwestycji nieruchomościowych istnieje wśród naszych inwestorów, jednakże oczekiwanie zwrotu z inwestycji nieruchomościowej powinno być wypadkową rodzaju inwestycji, ryzyka budowy/wynajmu/sprzedaży, okresu inwestycji i jakości zarządzania.

Czas na ustawę o REIT-ach

Rozwiązaniem długo dyskutowanym byłoby wprowadzenie struktur dywidendowych typu REIT (Real Estate Investment Trust), bardzo popularnych na rynkach dojrzałych typu Stany Zjednoczone, Kanada, Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, itp. W krajach tych fundusze dywidendowe stanowią jeden z głównych elementów inwestowania w nieruchomości, a kapitalizacja takich funduszy nieruchomościowych sięga ponad 600 mld dol. w USA, 57 mld euro w Wielkiej Brytanii czy też prawie 50 mld euro we Francji.

W obecnie przygotowywanym projekcie polskiego REIT ustawodawca wprowadza wehikuł inwestycyjny w postaci spółki akcyjnej SINN „Spółka Inwestowania w Najem Nieruchomości”. Spółka musi być notowana na giełdzie.

Będzie to forma bezpośredniego inwestowania przez spółki SINN w nieruchomości z korzyścią podatkową polegającą na zwolnieniu z CIT dochodów z najmu nieruchomości i zbycia nieruchomości przy jednokrotnym preferencyjnym opodatkowaniu spółki w wysokości 10 proc. od wypłaconej dywidendy, przy czym dywidenda musi być wypłacona w ciągu 9 miesięcy od zakończenia roku obrotowego. Minimalny poziom wypłacanej dywidendy to 90 proc. przychodów z najmu pomniejszonych o koszty spłaty kredytu i koszty utrzymania nieruchomości. Pozostałe dochody z innych źródeł będą opodatkowane na zasadach ogólnych.