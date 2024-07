Opinia dla "Rzeczpospolitej"

dr Patryk Bender, Uniwersytet Jagielloński

Zagadnienie przedstawione przez Sąd Okręgowy w Bydgoszczy jest bardzo interesujące i ważne praktycznie. Zasadniczo ograniczenia wynikłe z ustawy, czy to obciążające właściciela zakazem zbywania nabytej nieruchomości, czy to narażające go na utratę nabywanego gruntu wskutek wykonania przez KOWR prawa pierwokupu lub tzw. prawa nabycia, jako drastycznie ingerujące w prawo własności i obrót gospodarczy powinny być interpretowane zawężająco. W praktyce jednak często spotyka się ostrożnościowe podejście, uzasadniane obawą przed sankcją nieważności czynności prawnej. Sprzyjają temu zarówno rozbudowana, kazuistyczna treść ustawy jak też z reguły restrykcyjna optyka prezentowana przez sam KOWR. Wskutek tego, w oparciu o bardzo formalną argumentację z przepisów ustawy obejmuje się jej obostrzeniami nie tylko obrót gruntami typowo rolnymi, ale także np. działkami dla których w ostatnich latach wydano decyzje o warunkach zabudowy przeznaczające je na cele inne niż rolne. Do zagadnień spornych należy też choćby stosowanie niektórych obostrzeń ustawy (prawo pierwokupu KOWR oraz obciążający nabywcę zakaz zbywania kupionego gruntu) względem sprzedaży gruntów dokonywanej przez syndyka w toku postępowania upadłościowego. Niestety w niektórych wypadkach nawet wyjaśniające poszczególne dylematy orzecznictwo nie spotyka się ze strony KOWR z akceptacją, czego przykładem jest utrzymywanie przez tę instytucję tezy jakoby osoby nabywające nieruchomości rolne w obrocie rodzinnym od swych osób bliskich podlegały obowiązkowi prowadzenia gospodarstwa i zakazowi swobodnego zbywania uzyskanych gruntów, mimo rozstrzygnięcia tej kwestii w orzecznictwie NSA. W całokształcie ustawa stanowi świetną ilustrację tego, jak wskutek kolejnych nie do końca przemyślanych nowelizacji, rozbudowujących przepisy i poszerzających ich zakres zastosowania, uczyniono z niej akt trudny do interpretacji nie tylko dla zwykłych uczestników obrotu, ale nawet dla profesjonalistów zajmujących się na co dzień tą problematyką. Usterek tych nie da się już chyba zupełnie wyeliminować przez kolejne dokonywane ad hoc nowelizacje (które jednak doraźnie mogłyby wyeliminować najczęstsze problemy). Należałoby ją raczej napisać od nowa.