Griffin, czyli producent inwestycyjnych platform nieruchomościowych

Pytania odnośnie do wspomnianego na wstępie wniosku do UOKiK były jak najbardziej zasadne, bo Griffin Capital Partners, dawniej Griffin Real Estate, to inicjator licznych platform na polskim rynku nieruchomości, do których zapraszani są duzi inwestorzy instytucjonalni. Jednocześnie mowa o tak niszowych, a perspektywicznych – co pokazują rynki zachodnie – segmentach, że Griffin nie waha się tworzyć podobnych wehikułów z kolejnymi partnerami.

Amerykański fundusz Ares, poza rozwijaniem LifeSpot, jest głównym akcjonariuszem giełdowego Murapolu, który to deweloper buduje dla LifeSpot. Griffin stoi też za powstaniem platformy PRS Resi 4 Rent, obecnego lidera rynku, a także akademikowych: Student Depot (również lider) oraz świeżo uruchomionej, jeszcze bez nazwy, z udziałem brytyjskiego funduszu Signal. Do tego dochodzi platforma magazynowa European Logistics Investment oraz EPP, właściciel nieruchomości handlowych.

Griffin wraz z Echo Investment są laureatami naszej nagrody Real Estate Impactor w kategorii „wizja” za zapowiedź stworzenia nowej dużej platformy akademikowej (ma liczyć 5 tys. łóżek). W tym roku wizja stała się konkretna inwestycją, wraz z pozyskaniem funduszu Signal.