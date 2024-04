Czynsze w PRS wyższe niż u prywatnych właścicieli

W dyskusjach w social mediach PRS wciąż bywa wskazywany jako rodzaj zagrożenia dla rynku najmu – poziomu czynszów czy pod względem konkurowania z indywidualnymi właścicielami lokali. Eksperci JLL wzięli pod lupę warszawski Mokotów, gdzie koncentracja PRS jest duża (dziewięć wynajmowanych pro-jektów i cztery w budowie). Czynsze w projektach PRS są o około 7 proc. wyższe wobec zasobu w rę-kach indywidualnych właścicieli, przy czym kawalerki (na które jest największy popyt) są droższe o 9 proc., ale mieszkania z jedną lub dwiema sypialniami o 1 proc.

Na szerokim rynku w ośmiu największych miastach od początku 2021 r. do początku 2024 r. czynsze poszły w górę o 85 proc. przy ofercie skurczonej o 54 proc.

Brakuje nowoczesnych akademików

Inwestorzy instytucjonalni interesują się też mocno rynkiem prywatnych akademików ze względu na obserwowany i prognozowany wzrost liczby studentów przy deficycie szacowanym na 400 tys. łóżek oraz braku małych mieszkań, które żacy mogliby wynajmować.

- W Polsce jest około 115,3 tys. miejsc w publicznych akademikach, co oznacza to, że tylko 9 proc. studentów w Polsce może mieszkać w takich akademikach. W zależności od miasta, wskaźnik ten waha się między 5 a 15 proc. Najgorszy wskaźnik liczby łóżek przypadających na jednego studenta (w akademikach publicznych) występuje w Warszawie (4 proc.), która jest najczęściej wybieranym miastem do studiowania. Brak łóżek w publicznych akademikach jest jedną z przyczyn wzrostu liczby prywatnych akademików w Polsce. Inne czynniki to złe warunki w istniejących akademikach lub brak w nich pojedynczych pokoi – wskazała Krystyna Pietruszyńska, dyrektorka w dziale inwestycji mieszkaniowych w JLL. Rynek prywatnych domów studenckich może obecnie szacować na zaledwie 14 tys. łóżek plus 7 tys. na etapie realizacji.

Poza fundamentalnym popytem inwestorów zachęcać może długoterminowy trend wzrostu czynszów w prywatnych akademikach – rzędu 13 proc. średniorocznie w ciągu ostatnich trzech lat, przy czym w Warszawie to 18 proc., a Trójmieście 16 proc. Mimo to wskaźnik pustostanów utrzymuje się na poziomie niecałych 3 proc.