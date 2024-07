Tanieją mieszkania długo zalegające w ofercie

- Przyglądając się dostępnym ofertom, można zauważyć, że tanieją przede wszystkim nieruchomości, które już od dłuższego czasu czekają na nabywców. Brak telefonów, brak chętnych na choćby obejrzenie oferowanego lokalu coraz częściej przekonuje właścicieli do obniżenia ceny wywoławczej – mówi Drogomirecki. - Inaczej wygląda sytuacja właścicieli, którzy dopiero decydują się na wystawienie oferty. Osoby rozpoczynające proces sprzedaży, często nieobeznane z aktualną sytuacją na rynku, wyceniają mieszkania powyżej średniej, za jaką oferowane są podobne lokale. I tu znów – z czasem następuje konfrontacja oczekiwań z rzeczywistością i weryfikacji pierwotnie ustalonej ceny – podkreśla.

Czy to już zmiana trendu na rynku mieszkań

Czy miesięczne spadki cen o ok. 1 proc. mogą już świadczyć o zmianie trendu na rynku? - Istotnie, takie wartości można by uznać za błąd statystyczny ale... to właśnie takie małe, liczone w ułamkach proc. comiesięczne zmiany składają się na kilkuprocentowe zmiany kwartalne czy kilkunasto-, kilkudziesięcioprocentowe zmiany roczne – wyjaśnia Marcin Drogomirecki. - To w taki sposób w ciągu ostatniego roku ceny mieszkań wzrosły o prawie 20 proc. w Białymstoku czy niemal 30 proc. w Krakowie. Istotą rynku nieruchomości jest to, że wykazuje on dużą bezwładność - ceny mieszkań, domów czy działek nie zmieniają się w ciągu sekund, minut czy godzin, jak to się dzieje w przypadku walut czy papierów wartościowych. Tu decyzje i procesy sprzedażowe – i sprzedających, i kupujących — wymagają czasu — tygodni, miesięcy a nawet lat.

Zdaniem Marcina Drogomireckiego zanotowane w czerwcu spadki średnich cen ofertowych mieszkań z drugiej ręki prawdopodobnie stanowią początek dłuższego okresu korekty zarówno na rynku wtórnym, jak i pierwotnym.

- Przemawia za tym wciąż rosnąca liczba ofert sprzedaży mieszkań, wysoki, nieadekwatny do poziomu wynagrodzeń pułap cen (wywindowany sztucznie przez program „Bezpieczny kredyt 2 proc.”), wysokie oprocentowanie kredytów hipotecznych (wysokie miesięczne raty kredytów, często wyższe od stawki najmu podobnego lokalu), spadek atrakcyjności mieszkań jako inwestycji (niskie ROI, czyli stopa zwrotu, trudności z pozyskaniem najemcy, mglista perspektywa wzrostu wartości nieruchomości) oraz zaspokojenie części popytu przez program Bk 2 proc. – tłumaczy ekspert. - Wpływ na rynek mieszkaniowy ewentualnego kolejnego rządowego programu dopłat do kredytów jest trudny do przewidzenia. Nie jest znany ani czas jego wejścia w życie, ani ostateczne warunki, które pozwoliłyby ocenić jego faktyczną atrakcyjność, oszacować realne grono potencjalnych beneficjentów oraz segmenty rynku, na które by najmocniej oddziaływał.