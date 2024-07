Fiskus uznał, że od zwrotu zwaloryzowanej kaucji należy mu się podatek. W jego opinii w sytuacji, gdy kwota zwrotu kaucji jest wyższa od wpłaconej, najemca osiąga przysporzenie majątkowe, które stanowi przychód z innych źródeł. Zastrzegł jedynie, że w przypadku wpłat przed 1995 r., ustalając wartość wniesionego wkładu należy uwzględnić przepisy o denominacji złotego. Jednak obstawał przy swoim, że różnica pomiędzy wypłaconą zwaloryzowaną kwotą kaucji mieszkaniowej, a uprzednio uiszczoną również stanowi dla najemcy podlegający opodatkowaniu przychód z innych źródeł.

W konsekwencji fiskus uznał, że takie przysporzenie majątkowe powinno zostać przez najemcę rozliczone w rocznym zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym ją otrzymał. Na spółce nie ciąży jednak obowiązek potrącenia zaliczek, a jedynie ma sporządzić i przekazać PIT-11 z tego tytułu.

Waloryzacja kaucji mieszkaniowej bez podatku

Ta argumentacja nie przekonała spółki. Zaskarżyła interpretację i miała rację, bo szczeciński WSA ją uchylił. Po wnikliwej analizie przepisów cywilnych dotyczących kaucji WSA zauważył, że ustawa o PIT jaj nie definiuje. Zgodnie zaś z definicjami słownikowymi za kaucję uważa się pewną sumę pieniężną, złożoną jako gwarancję dotrzymania zobowiązania i stanowiącą odszkodowanie w razie niedopełnienia zobowiązania. Zatem kaucja mieszkaniowa stanowi w istocie zabezpieczenie ewentualnych roszczeń właściciela powstałych w czasie trwania stosunku najmu. Co więcej jak zauważył sąd ze swej natury ma ona charakter zwrotny.

Tymczasem jak podkreślił WSA przychód jest określonym przyrostem majątkowym, którego otrzymanie musi mieć charakter definitywny. Zatem co do zasady kaucja mieszkaniowa jest świadczeniem o charakterze zwrotnym, czyli obojętnym z punktu widzenia PIT.

Co istotne sąd nie dopatrzył się też przychodu w przypadku jej waloryzacji. Nie miał bowiem wątpliwości, że taka waloryzacja nie prowadzi do przysporzenia majątkowego najemcy, a jedynie ma zapewnić, że nie poniesie on, z uwagi na okoliczności, na które nie ma on wpływu, rażącej straty.

Waloryzacja nie prowadzi do przysporzenia

W konsekwencji różnica między zwaloryzowaną a kaucją w nominalnej wysokości nie stanowi definitywnego przysporzenia po stronie najemcy. Nie mieści się więc w pojęciu przychodu podatkowego, bo stanowi w całości świadczenie zwrotne.