Kupujący nowe mieszkania znów w gorszych nastrojach

Nowe mieszkania w dużych miastach zdrożały od początku roku o kilka procent. - W tym samym czasie możliwości zakupowe deklarowane przez poszukujących mieszkań użytkowników obido rosły wolniej – mówi Marcin Krasoń, ekspert rynku mieszkaniowego Otodom Analytics. - W efekcie mamy kolejny spadek barometru nastrojów na rynku mieszkaniowym, który dla „Nieruchomości” „Rzeczpospolitej” co miesiąc przygotowuje Otodom Analytics.

Mieszkania dla kupujących są za drogie

Notowania barometru wskazują na to, że wzrost cen, choć wolniejszy niż w ubiegłym roku, jest dla kupujących nadal odczuwalny.

- Uspokojenie sytuacji jesienią ubiegłego roku sprawiło czasową poprawę nastrojów. Wskaźnik powoli rósł, ale ostatnio znów zaczął spadać i to we wszystkich badanych miastach – w Krakowie, Warszawie i Wrocławiu – mówi Marcin Krasoń. - Wskaźnik, przy wyliczaniu którego pod uwagę brane są nie tylko ceny mieszkań, ale i ich struktura (ceny/pokoje) oraz możliwości zakupowe klientów, obrazuje ich nastawienie do tego, co dzieje się na rynku – wyjaśnia.