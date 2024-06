Vista Wawer - mieszkania GH Development w Warszawie

Vista Wawer to kameralny budynek przy ul. Tytoniowej 20 na styku dwóch dzielnic – Wawra i Pragi-Południe.

Mieszkania i usługi na Tytoniowej

W bloku znajdzie się 80 mieszkań o powierzchni od 27 do 78 metrów – od kawalerek po lokale czteropokojowe. Do mieszkań na parterze są przypisane ogródki nawet do 150 mkw. Na parterze belgijski deweloper, spółka GH Development, zaplanował trzy lokale handlowo- usługowe, a w podziemnym parkingu, oprócz stanowisk postojowych — komórki lokatorskie.



Jak mówi cytowany w komunikacie Michał Szałajko, odpowiedzialny za sprzedaż w GH Development, firma przygotowuje się do rozpoczęcia budowy. Sprzedaż mieszkań już się rozpoczęła.

- Vista Wawer to dobre rozwiązanie dla wszystkich, którzy szukają mieszkania w pobliżu natury, w miejscu umożliwiającym łatwy dostęp do udogodnień miasta – zaznacza Michał Szałajko.