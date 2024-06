Na osiedlu Zawiślańska Wille Miejskie Atal zaplanował 16 budynków. W każdej willi znajdą się cztery mieszkania.

Mieszkania w standardzie deweloperskim albo pod klucz

W sumie Zawiślańska Wille Miejskie to 64 lokale o powierzchni od ok. 44 do 92 mkw. – od mieszkań z dwoma pokojami po czteropokojowe. Do części mieszkań są przypisane przydomowe ogródki. Na parkingu pojawią się stacje do ładowania pojazdów elektrycznych.

Ceny zaczynają się od 13,9 tys. zł za metr lokalu w standardzie deweloperskim. Firma oferuje też pakiety wykończeniowe. Autorami projektu osiedla są architekci z własnej pracowni Atalu.

Tereny zielone i wody deszczowe

Ponad połowę terenu osiedla w gdańskich Stogach stanowi zieleń. - Wśród ekologicznych rozwiązań jest zrównoważony system odwadniający. Wody deszczowe będą dostarczane do sieci miejskiej oraz ogrodów, które wypełni bogata i bioróżnorodna roślinność – zapowiadają przedstawiciele spółki Atal.