Za 28,5 mln zł (plus VAT) Immofinanz sprzedał Archicomowi, deweloperowi z grupy Echo Investment, trzy biurowce na stołecznym Mokotowie — w ramach optymalizacji portfela nieruchomości komercyjnych. To Myhive Mokotów Two (d. Sirius), Myhive Mokotów Three (d. Orion) i Myhive Mokotów Four (d. Saturn) – dwudziestopięcioletnie nieruchomości wchodzące w skład kompleksu działającego pod nazwą Empark. Umowa przedwstępna została zawarta wiosną tego roku.

Po wyburzeniu starych biurowców powstaną mieszkania

Działka z zakupionymi właśnie trzema biurowcami ma ponad 15 tys. mkw. Budynki podzielą los tych, które Immofinanz sprzedał grupie Echo w 2019 r. za 49 mln euro. Nieruchomości zostały wyburzone, trwa tam budowa osiedla mieszkaniowego Modern Mokotów. Pierwsze mieszkania zostaną oddane w przyszłym roku.

To największy w Warszawie projekt realizowany w formule lex dewloper – w zamian za zgodę od Rady Warszawy firma zobowiązała się wybudować szkołę podstawową dla 450 uczniów. Za modelową realizację tego projektu Echo w 2022 r. otrzymało od „Rzeczpospolitej” nagrodę Real Estate Impactor (w kategorii „inicjatywa wnosząca nową jakość”).

Archicom chce być jednym z największych deweloperów mieszkaniowych w Polsce. Menedżerowie Echa na ostatnich konferencjach podkreślali, że pod mieszkaniówkę grupa przeznaczy część gruntów przewidzianych wcześniej pod zabudowę komercyjną i będzie stosować różne narzędzia umożliwiające zwiększenie skali, w tym właśnie specustawę mieszkaniową lex deweloper.