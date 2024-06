- Odnotowywany w ostatnich latach w Polsce wzrost zamożności sprzyja rozwojowi ulic handlowych w największych miastach. Inwestorów przyciąga szczególnie stolica – wynika z raportu CBRE „Ulice handlowe w Warszawie”. Jego autorzy przytaczają dane GFK, z których wynika, że od 2019 do 2023 roku siła nabywcza warszawiaków zwiększyła się o 37 proc.



Luksusowe marki w Warszawie

- Dodatkowo duża liczba turystów sprawiają, że luksusowe marki coraz chętniej inwestują w Warszawie – wskazują analitycy CBRE. - Na głównych ulicach pojawia się także coraz więcej lokali gastronomicznych i luksusowych hoteli.

Według autorów raportu reprezentacyjnych miejsc na mapie stolicy, które przyciągają luksusowe marki, jest coraz więcej. Wciąż jednak dominują dwie lokalizacje. - Plac Trzech Krzyży wraz z przyległymi ulicami, ul. Mysią, Mokotowską, Bracką i domem towarowym Vitkac, to dziś jedna z dwóch najbardziej ekskluzywnych lokalizacji handlowych Warszawy – wskazują. - To tu swoje sklepy ulokowały Omega, Mont Blanc czy Rolex, a wkrótce swój pierwszy butik w Polsce otworzy włoska marka Bulgari. Drugim ważnym miejscem dla miłośników luksusowych marek jest plac Piłsudskiego. Są tam nie tylko butiki modowe, ale także punkty z dodatkami do wnętrz czy restauracje – wskazują analitycy CBRE.

Rośnie grupa konsumentów dóbr luksusowych

– Wraz ze wzrostem zamożności powiększa się grupa potencjalnych konsumentów dóbr luksusowych. To zwraca uwagę inwestorów, którzy coraz częściej rozważają lokalizacje sklepów przy reprezentacyjnych ulicach stolicy – mówi cytowana w raporcie Karolina Kunciak, dyrektor w dziale High Street Retail w CBRE. - Ścisłe centrum Warszawy ma wieloletnie tradycje handlowe, czego przykładami mogą być miejsca znane od lat, takie jak Domy Towarowe Centrum.