Nabycie budynku z mieszkaniami to kłopot z odliczeniem VAT

Jeśli nabywca zamierza wykorzystywać nieruchomość do czynności opodatkowanych VAT, to zasadniczo ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu. Sprawa się komplikuje, gdy w momencie nabycia obiekt jest wykorzystywany w działalności zwolnionej.