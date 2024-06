20 czerwca w Warszawie odbędzie się ósma edycja naszej imprezy Real Estate Impactor. Jak zawsze połączymy przeszłość: nagradzając branżę nieruchomości za osiągnięcia w minionym roku kalendarzowym – z przyszłością: dyskutując o tym, co najistotniejsze i co może wywrzeć największy wpływ na rynek w najbliższym czasie.

Nagrody Real Estate Impactor dla elity rynku nieruchomości

Redakcja „Nieruchomości” przez cały rok wnikliwie analizuje to, co dzieje się na rynku i na tej podstawie przyznaje nagrody w pięciu kategoriach: ikona miasta, wizja, obiekt wnoszący nową wartość, inicjatywa wnosząca nową jakość oraz imponujące projektowanie.

Promujemy w ten sposób wszystko, co służy zrównoważonemu rozwojowi miast i czyni życie mieszkańców, użytkowników nieruchomości po prostu lepszym. Nieruchomości to branża kształtująca nasze otoczenie na całe dekady. Nagradzamy tych, którzy robią to naszym zdaniem najlepiej.