Wiceprezes Echa Maciej Drozd powiedział, że Archicom będzie się starać osiągnąć cel sprzedaży 3 tys. nawet, jeśli program „Na start” nie wejdzie w życie. – Głównym problemem jest brak jasności co do konstrukcji programu i terminu jego wejścia niż to, że program może nie zostać wprowadzony. Część konsumentów może sobie bowiem pozwolić na normalny kredyt, ale czeka z decyzją, skoro potencjalnie ma szansę na lepsze warunki. Obecna sytuacja wywołuje niepewność – czy kupować, czy czekać - to powinno być szybko wyjaśnione. Skupiamy się na tym, by tak czy inaczej zrealizować cel 3 tys. – powiedział Drozd.

- Nasza oferta jest zdywersyfikowana, część mieszkań kwalifikuje się do programów, ale część kupowana jest bardzo chętnie za gotówkę. Niedawno wystartowaliśmy też z pierwszą inwestycją premium w projekcie Towarowa 22 – dodał Lindberg.

Archicom będzie więc dalej nastawiony na inwestycyjną ofensywę i kupowanie ziemi pod następne projekty. Jak wspomniano wcześniej, grupa będzie też przeznaczać część gruntów z banku przewidzianych wcześniej pod projekty komercyjne na projekty mieszkaniowe.

Mieszkania na wynajem i akademiki to perspektywiczne rynki

Echo dalej konsekwentnie rozwija platformą PRS Resi 4 Rent, na koniec I kwartału br. liczyła ona 4,11 tys. mieszkań (25 proc. udziału w rynku najmu instytucjonalnego), a na koniec roku będzie to 6,2 tys. Cel na 2026 r. to ponad 10 tys. lokali.

- Platforma świetnie się rozwija i cieszy zainteresowaniem najemców. PRS będzie alternatywą wobec zakupu mieszkań w centrach aglomeracji, które będą coraz mniej dostępne – wskazał Lindberg.