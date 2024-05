Deweloper nieruchomości komercyjnych i główny akcjonariusz mieszkaniowego Archicomu w I kwartale br. miał 13,3 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej.

Sprzedaż mieszkań kluczowa dla bieżących wyników grupy

Skonsolidowane przychody zwiększyły się o 71 proc., do 359 mln zł, a zysk brutto ze sprzedaży o 76 proc., do ponad 125 mln zł.

Największy udział w tych wynikach miała mieszkaniówka realizowana przez notowany oddzielnie na GPW Archicom. Przychody segmentu mieszkaniowego Echa podwoiły się, do 295 mln zł. Klienci odebrali klucze do 415 mieszkań, o 42 proc. więcej niż rok wcześniej. Marża brutto ze sprzedaży zwiększyła się z 32,6 proc. do 34,6 proc., w efekcie zysk brutto ze sprzedaży był większy o 114 proc. i sięgnął 102 mln zł.

Echo buduje nieruchomości komercyjne, by docelowo je sprzedawać – do znalezienia kupca czerpie przychody z najmu, dlatego trudno w tym segmencie trudno o powtarzalność. W I kwartale przychody segmentu komercyjnego wyniosły prawie 55 mln zł (o 5,4 proc. mniej rok do roku), a zysk brutto ze sprzedaży 16,5 mln zł (mniej o 16 proc.).