Notowany na GPW deweloper i właściciel nieruchomości biurowych i handlowych w Europie Środkowo-Wschodniej, spółka GTC, obok rozwijania dotychczasowego modelu biznesowego planuje wejść na nowe rynki – w rozumieniu segmentów, jak i regionów.

Poza biurami mieszkania na sprzedaż i wynajem

GTC dalej będzie inwestować w portfel biurowy i handlowy, ale tylko w zielone nieruchomości i tylko w przypadku biurowców przewidywane są własne projekty deweloperskie. Ponadto na celowniku jest sektor living: mieszkania na sprzedaż i wynajem, mieszkania dla seniorów, domy studenckie. Na koniec grudnia wartość księgowa gruntów pod zabudowę mieszkaniową wynosiła 28 mln euro – 1 proc. wartości aktywów GTC.

Strategia przewiduje też inwestycje na rynku OZE i hotelarskim. Grupa chce też wyjść poza nasz region Europy – do krajów zachodnich z potencjałem wzrostu, głównie do Niemiec i Wielkiej Brytanii lub innych państw wysoko ocenianych przez zarząd.

„Mimo że dołączyliśmy do zarządu dopiero w 2023 r. (w sierpniu – red.), ostatnie miesiące spędziliśmy na uzyskaniu kompleksowego wglądu w nasz model biznesowy, rozwiązania w zakresie nieruchomości, nasze ukierunkowanie na klienta i zespół. W wyniku tego przeglądu opracowano nowe kierunki strategii która koncentruje się na stabilnym wzroście, ostrożności finansowej i zrównoważeniu środowiskowym, z zobowiązaniem do tworzenia długoterminowej wartości dla swoich interesariuszy. Grupa będzie koncentrować się na swoich głównych sektorach na kluczowych rynkach. Niemniej przewiduje również wejście do szeroko rozumianego sektora mieszkaniowego na głównych rynkach, ale także na nowych silnych rynkach z potencjałem wzrostu (Niemcy, Wielka Brytania) lub wysoko ocenianych krajach, aby zwiększyć ogólną ocenę grupy. Nasz przyszły wzrost powinien opierać się na naszych kompetencjach, w tym budowie nowych nieruchomości w celu osiągnięcia zysku deweloperskiego i dodaniu wartości do istniejących nieruchomości poprzez zarządzanie aktywami” – napisali w liście do akcjonariuszy prezes Gyula Nagy i członek zarządu ds. operacyjnych Zsolt Farkas. 60 proc. akcji GTC kontroluje węgierski fundusz Optimum.

Poprawa wyników z najmu biur i galerii handlowych

W 2023 r. skonsolidowane przychody GTC wzrosły o 10 proc., do 183 mln euro, na co złożyło się przetasowanie w portfelu (oddanie czterech biurowców, sprzedaż dwóch) i wzrost czynszów po indeksacji o inflację w eurozonie.