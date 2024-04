Akcje warszawskiego dewelopera ED Invest we wtorek drożały chwilami o nawet ponad 20 proc., do 9,4 zł – spółka jest poza indeksem WIG-nieruchomości i relatywnie niska płynność sprzyja mocnym wahaniom wyceny. Deweloper opublikował raport roczny w którym wykazał skokowy wzrost wyników.

Deweloper projektów dla spółdzielni mieszkaniowych

Skonsolidowane przychody zwiększyły się o 72 proc., do ponad 135 mln zł. ED Invest jest specyficznym deweloperem, który realizuje projekty dla spółdzielni mieszkaniowych (budowa i sprzedaż mieszkań na podstawie pełnomocnictw na powierzonych gruntach). Przychody w 2023 r. pochodziły właśnie z inwestycji realizowanych dla SM Gocław Lotnisko i SM Orlik Jantar (obie z Warszawy). Zysk operacyjny wzrósł o 108 proc., do 24 mln zł, a zysk netto o 119 proc., do prawie 20 mln zł (1,98 zł na akcję).

Portfel własnych inwestycji deweloperskich

ED Invest planuje też własne inwestycje. W toku jest realizowana w joint-venture kameralna budowa w Krakowie (46 mieszkań), w przyszłym roku powinien ruszyć kolejny projekt w tym mieście. Na ten kwartał zaplanowano start małego (15 lokali) projektu w Pruszkowie, spółka ma też złożyć wniosek o pozwolenie na budowę osiedla segmentów (65 lokali w trzech etapach) w Piasecznie.

W przygotowaniu są też kolejne projekty dla SM Gocław Lotnisko i SM Orlik Jantar.

„W 2023 r. rozpoczęliśmy budowę grupy kapitałowej nabywając lub powołując spółki celowe, których zadaniem jest realizacja projektów w formule deweloperskiej. Szerokie plany inwestycyjne i długość procesu przygotowawczego związanego z formalnościami niezbędnymi przed rozpoczęciem realizacji projektów i ich komercjalizacją wpłyną na wyniki najbliższych okresów. Wyniki za I połowę br. będą istotnie niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, ale począwszy od III kwartału br. grupa powróci na ścieżkę intensywnego wzrostu i zadowalających wyników. Zarząd prowadzi intensywne działania zmierzające do zapewnienia grupie ciągłości realizacji projektów w perspektywie kolejnych pięciu lat, dotyczy to zarówno pozyskania terenów inwestycyjnych – czy to na własność, czy we współpracy ze spółdzielniami mieszkaniowymi, jak i zapewnienia odpowiedniego finansowania. Konkretne efekty tych działań powinny być widoczne już w bieżącym roku” – napisał w liście do akcjonariuszy prezes spółki Łukasz Deńca.