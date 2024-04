Willa Papiernia to inwestycja firm REVI Kompania Deweloperska i Europlanning Group. Budynek zaprojektowało Studio Autorskie „Puch”. – Apartamentowiec powstaje na terenie układu urbanistycznego (łącznie z zespołem budowlanym) osiedla robotniczego „Mirków” – mówią przedstawiciele inwestorów. – Wojewódzki konserwator zabytków wpisał ten układ do rejestru zabytków, co zobowiązuje inwestora do zachowania stylu poprzednich epok — tłumaczą.



Apartamentowiec Willa Papiernia w zabytkowym otoczeniu

Willa Papiernia powstaje przy ul. Mirkowskiej 60, w sąsiedztwie odrestaurowanego budynku Muzeum Wycinanki. (To dzieło z 1908 roku architekta Stefana Szyllera, autora projektów m.in. budynku Zachęty i Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej).

- Patrząc na otoczenie naszej inwestycji od razu widać, z jaką materią historyczną i jak atrakcyjnym terenem mamy do czynienia – mówi cytowany w komunikacie Mariusz Sawoniewski, prezes spółki inwestorskiej REVI. - Zabytki, stary park oraz pobliskie stawy tworzą unikatową kompozycję - podkreśla.

Na ostatniej działce w Konstancinie — Jeziornie

Autorzy projektu z pracowni „Puch” zaznaczają, że ze względu na historię tego miejsca ta część Konstancina-Jeziorny praktycznie jest objęta blokadą inwestycyjną. - Można powiedzieć, że dokonaliśmy czegoś niemożliwego. Co najważniejsze - w duchu konstancińskiego Mirkowa. Zawdzięczamy to kilkuletnim dyskusjom i ustaleniom ze służbami konserwacji zabytków – tłumaczą.

Apartamentowiec stanie na działce o powierzchni 642 mkw. Budynek będzie stylistycznie dopasowany do tej części miasta, do której w 1889 r. z Mirkowa Mirkowską Fabrykę Papieru.