Mikrokawalerki. Ceny potrafią zaszokować

We Wrocławiu, jak mówi Paweł Dyszlewicz, wybór mikrokawalerek o metrażu od 12 do 20 mkw. jest spory. Ich ceny wahają się od 15 do 25 tys. zł. Na taki lokalik trzeba wydać 400 - 600 tys. zł.

- W Gdańsku oferta minikawalerek o metrażu 15-20 mkw. jest bardzo ograniczona. Pełny wachlarz ofert otwiera się od 20 do 27 mkw., z cenami od 15 do 25 tys. zł za mkw. Takie lokale w najlepszych lokalizacjach mogą być warte 500 — 600 tys. zł – wskazuje Dyszlewicz. - W Krakowie mieszkań o metrażu od 15 do 24 mkw. jest niemało. Ceny potrafią zaszokować. Musimy się pogodzić z wydatkiem od 17 do 30 tys. zł za mkw. Ale w moim mieście, w Opolu, można zapomnieć o kawalerkach poniżej 30 mkw. Na każde tak małe lokum mam kilkunastu klientów. Informacje o takich mieszkaniach rozchodzą się pocztą pantoflową. Można też zapomnieć o cenach poniżej 12 tys. zł za mkw.

Ceny mikrokawalerek rosną razem z trendem na rynku

9-metrowe mieszkanko w Łodzi można kupić za 115 tys. zł. 10,71-metrowe wyceniono na 110 tys. zł. Jak mówi Michał Grzeląska, dyrektor Freedom Nieruchomości Łódź Wierzbowa, w ofercie łódzkiego rynku wtórnego jest też wiele kilkunastometrowych mieszkań w cenach ofertowych od 7,8 do 14 tys. zł za mkw. – Większość mieszkań poniżej 20 mkw. możemy kupić za mniej niż 200 tys. zł – zaznacza Michał Grzeląska.

Dodaje, że oferta bardzo małych mieszkań nie powiększa się znacząco. – O mikroapartamentach często mówi się w mediach, ale nie przekłada się to na duże zwiększenie popytu – ocenia dyrektor z łódzkiego oddziału Freedom Nieruchomości. – To wyjątkowa nisza, która przyciąga określoną grupę klientów – dodaje.

Dyr. Grzeląska zaznacza jednocześnie, że ceny mikrokawalerek rosną zgodnie z trendem na rynku. – Biorąc pod uwagę stronę inwestycyjną, stawka najmu jest liczona za jednostkę, i choć jest niższa niż za większe mieszkanie, to jednak będzie na tyle wysoka, że zwrot z inwestycji będzie atrakcyjny – zwraca uwagę. – A przewagą mikrokawalerek jest to, że ich cena całkowita jest stosunkowo niska.