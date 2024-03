Średnia pensja nie wystarczy na pół metra mieszkania

Na co stać klienta

Według danych GUS przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2021 r. wynosiło 5 662 zł brutto (4 080 zł netto), dwa lata później wzrosło do 7 155 zł brutto (5 208 zł netto). - Jeżeli posługujemy się tylko wartościami netto, wzrost przeciętnego wynagrodzenia wyniósł 27,6 proc. Porównując te dane ze średnimi cenami mieszkań w poszczególnych miastach, wyłaniają się trzy grupy lokalizacji – wskazuje Marcin Jańczuk. - Pierwsza to Kraków i Łódź. W Krakowie szczególnie wysokie wzrosty cen mieszkań znacząco przekroczyły też niemałe wzrosty średniego wynagrodzenia. O ile w 2021 r. za średnią pensję netto mogliśmy kupić 0,43 mkw., o tyle dwa lata później już tylko 0,38 m kw. Natomiast w Łodzi po dwóch latach dostępność mieszkania spadła z 0,71 do 0,70 mkw.

W drugiej grupie jest Wrocław, gdzie możliwości nabywcy w 2021 i 2023 r. są takie same (0,46 mkw.). W trzeciej grupie są Warszawa i Gdańsk, gdzie możemy sobie pozwolić na nieco więcej niż wcześniej (0,35 i 0,43 mkw., odpowiednio). Pamiętajmy, że mówimy tu o wartościach wynagrodzenia uśrednionych dla całej Polski.

- Patrząc jednak na indeks dostępności mieszkaniowej publikowany przez Związek Banków Polskich, dostępność mieszkań pogorszyła się w porównaniu z 2021 roku. Jeszcze na koniec 2021 r. wskaźnik ten był na poziomie 196,44 punktów, a aktualny odczyt — na koniec 2023 roku — wyniósł zaledwie 128,68 punktów. Ostatnio tak niska wartość notowana była ponad dziesięć lat temu – komentuje Tomasz Kosiba, dyrektor sprzedaży Credipass. - Indeks ten to wypadkowa cen mieszkań, oprocentowania kredytów hipotecznych, średnich zarobków rodziny oraz wysokości kosztów utrzymania. Wartość powyżej 100 punktów wskazuje, że modelową rodzinę (rodzice i jedno dziecko) stać na kredyt hipoteczny.