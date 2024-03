Barometr. Trochę lepsze nastroje w mieszkaniówce

- To, co się wczoraj stało nie mogło stać się bez przyzwolenia z góry - ocenił w RMF FM wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak, odnosząc się do działań policji w sprawie protestu rolników w Warszawie. W związku z wydarzeniami przed Sejmem Konfederacja domaga się dymisji szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego (PO).