Rynek wtórny. Gdzie ceny zaczęły spadać

Analityk zaznacza, że na razie trudno jednak mówić spektakularnych spadkach, ale już sam fakt ich wystąpienia należy uznać za wartą odnotowania nowość. - Możliwe, że już marcowa analiza wykaże powrót cen w tych miastach na ścieżkę wzrostową, ale nie brakuje podstaw, by zacząć rozważać odmienny scenariusz – uważa. - O tym, że od przełomu 2022 i 2023 r. ceny mieszkań najpierw powoli, a potem już w zadziwiającym tempie rosły, powiedziano i napisano już wiele. Duży i nagły popyt wygenerowany przede wszystkim przez program „Bezpieczny kredyt 2 proc.” i niewielką podaż nowych ofert sprawiły, że z rynku dosłownie wymiecione zostały oferty sprzedaży mniejszych, tańszych mieszkań. To ich bowiem poszukiwali jednocześnie i beneficjenci rządowego programu dopłat, i inwestorzy liczący na zyski z najmu oraz długoterminowego wzrostu wartości, i inwestujący krótkoterminowo flipperzy. Lokale w tzw. standardzie popularnym znikały błyskawicznie; pozostawało ich na rynku na tyle mało, że dla właścicieli wprowadzających nowe oferty benchmarkiem cenowym stawały się oczekujące długotrwale na klientów mieszkania większe i droższe.

Maleją różnice

To, jak dodaje Marcin Drogomirecki, doprowadziło do tego, że w największych, najdroższych, miastach radykalnie zmalały różnice między cenami całkowitymi kawalerek i mieszkań dwupokojowych a mieszkań trzy- i czteropokojowych (tych niekwalifikujących się do dopłat z „Bk 2 proc.”).

- Jednak z upływem czasu także ceny mieszkań większych i tych z wyższej półki zaczęły iść w górę - mówi analityk. - Powód tego był jednak inny - wzrosty w znacznej mierze wynikały nie ze zwiększonego popytu i braku ofert, ale z przeświadczenia właścicieli, że drożeje i szybko sprzedaje się wszystko, niezależnie od metrażu i poziomu cenowego.

Marcin Drogomirecki zauważa, że sytuacja na rynku zaczęła się istotnie zmieniać wraz z zakończeniem przyjmowania wniosków o kredyty z rządową dopłatą. – Na początku roku roku nastąpił wyraźny spadek popytu na mieszkania; wydłuża się czas ekspozycji ofert (czekania na klienta), a pula dostępnych ofert powoli, ale systematycznie rośnie. Wg stanu na koniec lutego mieszkań wystawionych na sprzedaż jest tylko o 5,2 proc. mniej niż na początku 2023 roku, a więc jeszcze w początkowym stadium fali popytowej wywołanej zapowiedzią „Bk 2 proc.” –mówi analityk. - Jednocześnie stale rośnie podaż ofert najmu mieszkań; obecnie na rynku jest ich o ponad jedną czwartą więcej niż przed rokiem. W tym segmencie wyróżnia się Warszawa, gdzie ofert mieszkań czekających na najemców jest o ponad połowę więcej niż na początku marca ub. roku.