Sprzedający podkręcają ceny mieszkań

Czy rynek czeka wysyp ofert sprzedaży mieszkań

W lutym w analizowanych 17 miastach na portale trafiło 38 tys. unikatowych (po usunięciu duplikatów), nowych ogłoszeń. - To niewiele więcej niż w grudniu, ale ok. 17 proc. mniej niż w styczniu. Łącznie wszystkich aktywnych, unikatowych ofert było w lutym 100 tys. To poziom porównywalny z wrześniem 2023 r. – wskazują autorzy raportu.

Ich zdaniem może to być „chwilowa pauza przed kolejnymi przyrostami”. - W marcu zainteresowanie kupujących mieszkaniami mocno zwolniło, więc można się spodziewać, że ofert na portalach będzie coraz więcej. Pełnych informacji z marca jeszcze nie mamy, ale wstępne dane wskazują na znaczący wzrost liczby ofert – mówią analitycy.

Podkreślają, że większy popyt może przywrócić zapowiadany przez nowy rząd program kredytowy "Mieszkanie na start".

Jaką część pensji pochłania rata kredytu

Autorzy raportu Expandera i Rentier.io sprawdzili, jaką część dochodów przykładowej pary pochłania rata kredytu na mieszkanie o powierzchni 50 mkw. (przy założeniu 10 proc. wkładu własnego i okresu spłaty 25 lat). - Przyjęliśmy, że kredytobiorcy zarabiają po 80 proc. średniego wynagrodzenia. W lutym 2024 r. zarabiali więc po 4 615 zł netto, czyli ich łączny dochód miesięczny to 9 230 zł – podają analitycy. - Przed rokiem zarabiali łącznie 8 234 zł. Uwzględniliśmy również spadek oprocentowania kredytów hipotecznych z 10-proc. wkładem własnym - z 9,23 proc. do 8,03 proc.

Eksperci zaznaczają, że pomimo wzrostu wynagrodzeń o 12 proc. i niższego oprocentowania, zauważalna poprawa dostępności mieszkania występuje bardzo rzadko. - Spadek udziału rat w dochodzie o ponad 2 pkt proc. odnotowaliśmy tylko w Sosnowcu (spadek z 28 do 26 proc). Poprawę o ponad 1 pkt mamy w czterech miastach – Radomiu, Częstochowie, Szczecinie i Bydgoszczy – wskazują. - Na drugim biegunie są miasta, w których dostępność bardzo mocno spadła. W Krakowie udział raty w dochodzie zwiększył się aż o 10 pkt proc. (z 49 do 59 proc.). Sytuacja znacznie pogorszyła się także w Warszawie (o 6 pkt) i Katowicach (o 4 pkt). Pozostałe miasta, w których odnotowaliśmy wzrost udziału raty w dochodzie, to Wrocław, Łódź, Poznań, Toruń i Rzeszów.