Ogólnopolski deweloper w tym roku celuje w sprzedaż 2900-3100 mieszkań - to o 8,5-16 proc. więcej niż w 2023 roku, kiedy zanotował najlepszy wynik w historii. Wykonanie planu będzie się wiązać z inwestycyjną ofensywą. Develia planuje wprowadzić do oferty 3500-3700 mieszkań, czyli co najmniej 22 proc. więcej niż w ubiegłym roku.

Spółka planuje przekazać w tym roku klucze do 2700-2900 lokali z kumulacją w IV kwartale wobec 2751 rok wcześniej. W 2025 r. spodziewany jest istotny wzrost przekazań będący efektem przejęcia spółek Nexity w lipcu zeszłego roku.

- W minionym roku osiągnęliśmy rekordową sprzedaż, znajdując nabywców na 2674 mieszkania i wyraźnie przekraczając cel na 2023 r. ( 2500-2600 lokali – red.). W tym roku mierzymy jeszcze wyżej, co pozwoli nam konsekwentnie zwiększać udział w rynku – powiedział Andrzej Oślizło, prezes Develii.

Deweloper będzie się dalej starał nawiązać współpracę z nabywcami instytucjonalnymi. - Kontynuujemy rozmowy z inwestorami i dążymy do podpisania umowy na realizację co najmniej jednego projektu z segmentu co-living – mówi prezes Oślizło.