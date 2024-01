Łotewska europosłanka Tatjana Ždanoka z partii Rosyjski Związek Łotwy co najmniej od 2005 roku składa raporty ze swojej działalności pracownikom Federalnej Służby Bezpieczeństwa Rosji. Wykorzystywała także swój status posła do Parlamentu Europejskiego, aby pomóc funkcjonariuszom FSB przedostać się na terytorium UE - wynika ze śledztwa przeprowadzonego wspólnie przez rosyjskie centrum mediów śledczych The Insider, estoński portal Delfi, łotewską organizację Re:Baltica i szwedzką gazetę „Expressen”.