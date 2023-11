Trzeci Vendo Park na Dolnym Śląsku

Vendo Park w Lubinie powstał na działce o powierzchni 7 tys. mkw. przy ul. Ścinawskiej. Obok obiektu są m.in. sklepy Lidl i Agata Meble, niedaleko jest też zoo.

Reklama

W małych i dużych miastach

Na ponad 3 tys. mkw. zlokalizowane zostały sklepy odzieżowe, z artykułami gospodarstwa domowego i ze sprzętem RTV, a także debiutujący w Polsce dyskont Woolworth.

-Vendo Parki to nasza koncepcja niewielkich obiektów handlowych, którą rozwijamy już od ponad dziesięciu lat. Do tej pory wybudowaliśmy 37 Vendo Parków, z czego 34 są zlokalizowane w miastach poniżej 500 tys. mieszkańców – mówi cytowany w komunikacie Jacek Wesołowski, dyrektor zarządzający Trei Real Estate Poland. - Parki handlowe realizujemy także w dużych aglomeracjach, jednak to w mniejszych miejscowościach są one znakomitym uzupełnieniem oferty handlowej danego regionu - zaznacza.

Możliwe rekordy