Wrocławskie wieloetapowe osiedle Port Popowice buduje firma Robyg. Deweloper wprowadza na rynek kolejny etap inwestycji. W dziesięciopiętrowym budynku znajdą się 143 mieszkania o powierzchni od 27 do 68 mkw. – od kawalerek po lokale z trzema pokojami. W hali garażowej poza miejscami do parkowania deweloper zaplanował komórki lokatorskie i pomieszczenia na rowery. Przy budynku znajdą się dwa stanowiska do ładowania samochodów elektrycznych.

Powstanie też strefa do rekreacji. - Okna nowych mieszkań z jednej strony będą skierowane na Odrę, z drugiej – na Polanę Popowicką – mówią przedstawiciele dewelopera.

Joanna Chojecka, dyrektor ds. sprzedaży w spółce Robyg (Warszawa i Wrocław) dodaje, że Port Popowice wpisuje się w ideę 15-minutowego miasta, gdzie wszystko, co jest potrzebne na co dzień, jest w zasięgu ręki. – W pobliżu osiedla są sklepy, usługi, szkoła, przychodnie i miejsca do rekreacji – wskazuje dyrektor Chojecka.

Port Popowice to w sumie 2,5 tys. mieszkań na 14-hektarowym terenie u zbiegu ul. Wejherowskiej i Białowieskiej. - Inspiracją dla architektów był dawny port przeładunkowy z XIX w. Obiekt został zamknięty pod koniec lat 80. Dziś ten teren zyskuje nowe życie dzięki budownictwu mieszkaniowemu – mówią przedstawiciele Robyga.