W ostatnim budynku wieloetapowego osiedla deweloper, spółka Archicom, zaplanował 98 mieszkań o powierzchni od 38 do 81 metrów – od dwóch do pięciu pokoi. Apartamenty na najwyższej kondygnacji będą mieć niemal trzy metry wysokości.

Na osiedlu Planty Racławickie powstanie teren rekreacyjny, będzie też łąka kwietna, plac zabaw, rowerownia, stacja naprawy rowerów, stanowisko do ładowania elektrycznych samochodów i punkt odbioru przesyłek kurierskich.

Planty Racławickie zaoferują także strefę handlowo-usługową o powierzchni ok. 650 mkw.

- O ekologię i ekonomię zadba z kolei system retencji wody deszczowej, wykorzystywanej później do podlewania terenów zielonych – wskazują przedstawiciele dewelopera. - Lokatorzy skorzystają z klubu mieszkańca, w którym będzie stół bilardowy, stół do gry w ping-ponga i przestrzeń do pracy i relaksu.

Bloki będą całodobowo chronione.