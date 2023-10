Student Depot z nowym akademikiem w stolicy

Za budowę warszawskiego akademika w formule pod klucz odpowiadała firma Kajima Poland. Projekt architektoniczny opracowało biuro 4am Architekci, a projekt wnętrz - wrocławska pracownia MIXD.

Otwarty właśnie dom studencki w najwyższym punkcie ma 13 kondygnacji. Całkowita powierzchnia obiektu to 18,5 tys. mkw. Akademik oferuje 540 lokali premium o powierzchni od 16 do 79,8 mkw. – od jednego do czterech pokoi. W sumie jest 598 łóżek. Jest też podziemny garaż.

Wszystkie pomieszczenia mają aneksy kuchenne i łazienki. Powstały też strefy wspólne - m.in. strefa fitness, strefa work&chill oferująca powierzchnie do nauki i zabawy. Akademik jest całodobowo chroniony.

Inwestor postawił na ekorozwiązania. - Powstał m.in. zielony dach z niewymagającą podlewania roślinnością, którego powierzchnia biologicznie czynna to ponad 900 mkw. – podają przedstawiciele inwestora. - W całym obiekcie jest oszczędne oświetlenie LED. Budynkiem steruje inteligentny system redukujący ogrzewanie i odcinający płytę grzejną w momencie, kiedy użytkownika nie ma w pokoju. System pozwala też studentom na sterowanie temperaturą z poziomu aplikacji w telefonie. Zużycie wody ograniczają ekologiczne baterie umywalkowe.

Kajima Poland w bezpośrednim sąsiedztwie akademika stworzyła m.in. plac miejski, z ławeczkami i zielenią.