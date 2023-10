Jednopoziomowy obiekt przy ul. Kolejowej w Koninie, z wejściami do sklepów bezpośrednio z parkingu, oferuje 5,5 tys. mkw. powierzchni handlowej. W otwartej właśnie Dekadzie Konin działa ok. 20 sklepów polskich i zagranicznych marek. To m.in. Biedronka, RTV Euro AGD, Rossmann, Hebe, Empik, TEDi, Pepco, Dealz, Ziaja, Zoo Karina, Yes, Apart, Vision Express, Kolporter, Ziko Optyk i lokal gastronomiczny.

Dworzec kolejowy otwarto w sierpniu.

Jak mówi cytowany w komunikacie Aleksander Walczak, prezes zarządu spółki Dekada, firma buduje obiekty handlowe i handlowo-komunikacyjne w samym sercu miejscowości. - Dotychczas zrealizowaliśmy 12 takich inwestycji w różnych częściach Polski – wskazuje.

Dekada Konin jest piątym zintegrowanym centrum handlowo-komunikacyjnym w portfolio spółki. To pierwsze centrum firmy Dekada, w ramach którego działa dworzec kolejowy. Powstałe wcześniej obiekty w Myślenicach, Nowym Targu, Brodnicy i Ciechanowie łączą część handlową z dworcami autobusowymi.

Za realizację inwestycji w Koninie odpowiadały spółki Dekada SA oraz Xcity Investment (należąca do Grupy PKP). Generalnym wykonawcą kompleksu była firma Budrem. Projekt architektoniczny przygotowały pracownie JSK Architekci i Unicorn Architecture. Za komercjalizację obiektu odpowiada firma BOIG Property Consulting.