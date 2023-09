Obiekty handlowe. Stopniowe odmrażanie rynku

Czynsze i inwestycje

Stawki najmu powierzchni w obiektach handlowych wracają do poziomu sprzed pandemii. - Czynsze w najlepszych centrach handlowych w Warszawie (100 mkw., moda) wynoszą do 130 euro za mkw. miesięcznie. Średnia stawka w innych aglomeracjach to 50 - 65 euro za mkw. – podaje Maciej Kotowski z JLL.

A Agnieszka Kołat z tej firmy dodaje, że w I połowie roku całkowita wartość sprzedaży nieruchomości handlowych w Polsce to prawie 200 mln euro, co stanowi zaledwie 26 proc. wartości sprzedaży w 2022 r. (760 mln euro). – Trzeba jednak zauważyć, że na dużą sprzedaż w I półroczu 2022 r. wpływ miały przede wszystkim dwie transakcje wynikające ze stworzenia spółek joint-venture przez EPP, obejmujące 20 centrów handlowych, dwa parki handlowe i trzy budynki biurowe, o łącznej wartości ok. 600 milionów euro – zaznacza Agnieszka Kołat. - W I połowie 2023 r. na rynku handlowym odnotowano 12 transakcji obejmujących 17 aktywów. To niski poziom aktywności inwestycyjnej w porównaniu z ubiegłymi latami, niemniej jednak w bieżącym kwartale zamknęły się transakcje o wartości ponad 150 mln euro (m. in. Matarnia Park Handlowy w Gdańsku przejęty przez Frey oraz portfel pięciu parków handlowych kupiony przez Lords LB Asset Management). W toku są większe transakcje, których zamknięcie jest planowane na ostatni kwartał tego roku, dlatego w drugiej połowie roku spodziewamy się znacznie lepszych wyników – dodaje.

Największą transakcją handlową odnotowaną w I półroczu 2023 r. była sprzedaż przez G City centrum handlowego Atrium Molo w Szczecinie. - W tym centrum typu convenience o łącznej powierzchni GLA ok. 27,5 tys. mkw. są m.in. takie marki jak Carrefour, Media Markt, TK Maxx, New Yorker, H&M, Komfort, Reserved i Douglas – wskazują autorzy raportu JLL. - Transakcja jest dowodem na to, że dobrze prosperujące lokalne centra handlowe o ugruntowanej pozycji, odpowiadające na codzienne potrzeby klientów, wciąż cieszą się zainteresowaniem inwestorów.