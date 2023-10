Nowe przepisy za uprawnionych do nabycia nieruchomości rolnych w zakresie pokoleniowego przekazywania uznają od teraz także rodziców małżonka, ojczyma oraz macochę.

Bezpłatnie przekażą grunty i wesprą inwestycje w OZE

Od czwartku Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa może nieodpłatnie przekazać Lasom Państwowym wchodzące w skład Zasobu lasy.

Także jednostki samorządu terytorialnego będą mogły otrzymać nieodpłatnie nieruchomość o powierzchni do 2 ha, co ważne, bez konieczności uzyskiwania przez KOWR zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. Krajowy Ośrodek będzie mógł także wesprzeć samorządy bezzwrotną pomocą finansową na budowę, remont oraz przebudowę dróg na przekazanych nieruchomościach.

Nowe przepisy umożliwiają także zezwolenie przez Krajowy Ośrodek na czasowe zajęcie nieruchomości Zasobu w celu zrealizowania inwestycji przez inwestora, np. związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem kopalin czy też budową urządzeń infrastruktury technicznej. Ponadto, możliwa jest bezprzetargowa dzierżawa nieruchomości Zasobu przez spółki prowadzące działalność w sektorze rolno-spożywczym.

Nowelizacja wprowadza także zmiany w zakresie inwestycji w odnawialne źródła energii, umożliwiając KOWR wydzierżawianie nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa o niskiej przydatności rolniczej na potrzeby pozyskiwania energii elektrycznej, przede wszystkim z instalacji fotowoltaicznych.

Z kolei nieruchomości rolne nie będą w pierwszej kolejności wydzierżawione lub sprzedane na powiększenie lub utworzenie gospodarstw rodzinnych, jeśli w ich skład wchodzi co najmniej 70 proc. nieużytków lub użytków rolnych niskich klas, wydzierżawianych na cele związane z pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych i znajdujących się poza granicami obszarów, na których utworzono, ustanowiono lub wyznaczono formy ochrony przyrody.