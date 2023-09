Accolade inwestuje w Rudzie Śląskiej

Składający się z dwóch budynków park przemysłowy w Rudzie Śląskiej powstanie na działce o powierzchni 13,5 ha. Większość powierzchni magazynowej w jednym z budynków została wynajęta spółce Regesta, dostawcy usług logistycznych. Pierwszy obiekt ma być gotowy w i kwartale 2024 roku.

Śląski park, podobnie jak wszystkie nowe nieruchomości w portfolio Accolade, będzie miał certyfikat BREEAM na poziomie co najmniej Excellent.

Nowy park należący do Accolade powstanie tuż przy autostradzie A4, co umożliwia szybką komunikację z Niemcami oraz miastami na zachodzie Polski. 15 km dzieli obiekt od autostrady A1, a ok. 60 km od granicy z Czechami.

- Górny Śląsk to niezwykle atrakcyjny rynek, który zajmuje mocną pozycję w sektorze magazynowym od samego początku jego rozwoju w Polsce. Doceniamy ogromny potencjał tej lokalizacji, jej infrastrukturę i bogate zaplecze kadrowe – mówi cytowany w komunikacie Jarosław Wnuk, dyrektor zarządzający Accolade w Polsce. - Czynniki te zachęcają firmy do prowadzenia i rozwijania działalności właśnie w tym regionie.

Accolade ma już jeden park magazynowy na Górnym Śląsku, zlokalizowany w Częstochowie.