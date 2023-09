Spółka MCG EastBridge jest częścią portfolio Maszoński Group (usługi transportowo-logistyczne). W pierwszym kwartale tego roku firma wynajęła niemal 37 tys. mkw. w GLP Kraków III Logistics Centre. Teraz firma zdecydowała się na ekspansję, wynajmując kolejne 19 tys. mkw. W sumie zajmie 56,2 tys. mkw. – Będzie samodzielnym najemcą obiektu powstającego w Niepołomickiej Strefie Inwestycyjnej pod Krakowem. Dwuetapowa transakcja najmu jest największą podpisaną umową na polskim rynku magazynowym w pierwszej połowie 2023 r. – mówią przedstawiciele firmy Axi Immo, która reprezentowała MCG EastBridge w transakcjach.

Kompleks GLP Kraków III Logistics Centre zostanie certyfikowany w systemie BREEAM na poziomie co najmniej „Very Good”. Zaoferuje m.in. możliwość składowania towarów do wysokości 12 metrów w świetle, doświetlenie światłem naturalnym. Dach będzie dostosowany do montażu instalacji fotowoltaicznej. Zaplanowano też tereny zielone i stacje ładowania samochodów elektrycznych. Kierowcy ciężarówek będą mogli skorzystać ze strefy do odpoczynku.