W ramach piątej edycji programu przewidziane są dofinansowania dla fotowoltaiki, magazynu energii, pompy ciepła w różnych konfiguracjach, magazynów energii, systemu zarządzania energią, kolektorów słonecznych.

Program jest dedykowany dla trzech grup odbiorców. Po pierwsze, osoby rozliczające się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing, które nie skorzystały dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej. Drugą grupą są osoby rozliczające się w "starym" systemie rozliczeń prosumentów, czyli tzw. net-meteringu, które do tej pory nie korzystały z dotacji do paneli PV, pod warunkiem przejścia na net-billing. Trzecia grupa dotyczy osób rozliczających się w starym systemie i które już skorzystały z dofinansowania do mikroinstalacji PV.

W tej ostatniej grupie trzeba jednak spełnić trzy warunki. Po pierwsze, instalacja PV, na którą otrzymano wsparcie została przyłączona i opłacona od 1 stycznia 2020 r. Po drugie, trzeba przejść z net-meteringu na net-billing. Trzecim warunkiem otrzymania wsparcia - dla tej grupy wnioskodawców - jest zgłoszenie dodatkowego urządzenia wskazanego w programie "Mój Prąd 5.0".

Ile wynosi dofinansowanie w programie "Mój Prąd 5.0"

Wysokość dofinansowania (do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż):

1. Mikroinstalacja fotowoltaiczna: 6 000,00 zł (tylko grupa 1 i 2 Wnioskodawców);