NEPI Rockcastle z lepszymi wynikami

Notowany w Amsterdamie i Johannesburgu właściciel nieruchomości komercyjnych, głównie handlowych w naszym regionie Europy, w I połowie 2023 r. mocno poprawił wyniki – nie tylko dzięki zakupom nowych galerii.

Wynik NOI (przychody z czynszów minus koszty operacyjne) wzrósł o 23 proc., do 241 mln euro. Wyłączając nieruchomości zakupione w II połowie 2022 r. (m.in. Forum Gdańsk i Copernicus w Toruniu), spółka i tak notowałaby wzrost NOI rzędu 15 proc. Przeznaczony do podziału zysk na akcję zwiększył się o 25 proc., do prawie 29 eurocentów.

- Wypracowaliśmy świetne wyniki operacyjne, sprzyjały nam wyższe wydatki konsumpcyjne w Europie Środkowo-Wschodniej napędzające sprzedaż detaliczną. Zanotowaliśmy mocny wzrost wyników dzięki podwyżkom czynszów, mniejszemu odsetkowi niewynajętej powierzchni, dyscyplinie kosztowej oraz dzięki przejęciom dokonanym w II połowie 2022 r. – skomentował Rüdiger Dany, prezes NEPI Rockcastle.

Wyłączając nowe obiekty, wzrost liczby odwiedzających w galeriach sięgnął średnio prawie 10 proc., a przychody najemców (bez hipermarketów) ponad 16 proc. – W większości krajów, gdzie działamy, prognozowany jest wzrost gospodarczy, presja inflacyjna wydaje się maleć, choć otoczenie makro pozostaje wyzwaniem. Wciąż widzimy zainteresowanie międzynarodowych sieci handlowych wejściem lub ekspansją na rynki CEE przez nasze centra, z uwagi na silne fundamenty – dodał prezes Dany.

Wyniki finansowe zostały też wsparte zyskiem z aktualizacji wyceny portfela nieruchomości.