Za projekt architektoniczny osiedla odpowiada pracownia Studio20.

Stilla to dwa budynki (cztero- i ośmiokondygnacyjny) przy ul. Fajansowej w warszawskich Włochach. Obok jest staw, na działce zachowano stare drzewa, m.in. brzozy i topole. W kaskadowych budynkach deweloper zaplanował 179 mieszkań o powierzchni od 26 do 76 mkw. - od kawalerek po lokale czteropokojowe. Wysokość mieszkań: od 2,7 do 3 m. Do lokali na parterze będą przypisane ogródki.

- Stilla po szwedzku oznacza ciszę lub spokój, co odzwierciedla główne założenia tego projektu. Chcemy zapewnić mieszkańcom spokojne, otoczone zielenią miejsce do życia – mówi cytowany w komunikacie Tomasz Soczawa ze spółki mieszkaniowej Skanska.

Mieszkańcy osiedla będą mogli uprawiać rośliny i warzywa we wspólnej osiedlowej szklarni. Budynki przejdą certyfikację w ekologicznym systemie BREEAM. Deweloper sięgnie po takie rozwiązania jak panele fotowoltaiczne i czujniki monitorujące jakość powietrza na zewnątrz.