Wieża Quorum Tower (38 kondygnacji, 137 metrów) to drugi pod względem wysokości budynek we Wrocławiu – po Sky Tower (ponad 200 metrów).

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Drapacz chmur firmy Cavatina Holding rośnie przy ul. Sikorskiego, nad nadodrzańską promenadą, kilka minut spaceru od Rynku. Nieruchomość pod marką Resi Capital Prestige oferuje 634 apartamenty premium o powierzchni od 25 do niemal 164 mkw. Zakończenie budowy deweloper zapowiada na pierwszy kwartał 2027 r.

Korty, spa i kino w Quorum Tower

W dwukondygnacyjnym lobby jest całodobowa recepcja i konsjerż. Na pierwszym piętrze, na powierzchni ponad 800 mkw. zaplanowano strefę spa & wellness z jacuzzi, tężnią solankową, saunami. Jest też pokój do masażu, strefa jogi i pilatesu, siłownia, sala kinowa.

Na dachu podium (czwarte piętro) urządzono ogród – z drzewami, krzewami i małą architekturą. Przy samej rzece powstał taras.

– Quorum Tower to pierwsza inwestycja mieszkaniowa w Polsce wyposażona w korty do padla, które znajdują się na siódmym piętrze – mówią przedstawiciele dewelopera.

Apartamenty na niższych kondygnacjach wyposażono w loggie, a na wyższych piętrach sufity sięgają 3,30 m. W elewację wbudowano moduły wentylacyjne, zapewniające bezpośredni dopływ świeżego powietrza do każdego mieszkania.

Inwestycja mixed-use na 10 hektarach we Wrocławiu

Wieża apartamentowca to zwieńczenie kompleksu Quorum – największego projektu mixed-use na Dolnym Śląsku. Pięć obiektów zajmuje łącznie 10 hektarów, łącząc funkcje mieszkaniowe, biurowe i usługowe z szerokim wyborem tarasów i terenów zielonych. Kompleks powstaje etapami od 2021 roku, na terenach dawnej fabryki baterii Bolta. Cztery budynki już działają.