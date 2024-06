Miasteczko Sambuca di Sicilia na północy Sycylii już z w 2019 i w 2021 roku sprzedało sporo pustostanów. Teraz szykuje się do trzeciego etapu – będzie sprzedawać domy po 3 euro, czyli 13 złotych – informuje CNN.

Reklama

Burmistrz miasteczka Giuseppe Cacioppo zapowiada, że to nie koniec, na pewno nie będzie to ostatni etap pozbywania się pustostanów. „Obcokrajowcy masowo kupują nasze domy, jak dotąd to hit” – powiedział CNN. Cacioppo zachęca potencjalnych nabywców, którzy wybierają się do regionu, aby odwiedzili miasto i obejrzeli około 12 domów wystawionych tym razem na sprzedaż. „To idealny moment” — mówi. „Turyści i zainteresowani nabywcy, którzy obecnie podróżują do Włoch, a także ci, którzy planują podróż wiosną i latem, mogą przyjechać i je obejrzeć” - dodaje. Cacioppo powiedział, że dostępne domy, zlokalizowane są w starej dzielnicy Saracen, są „strukturalnie tak samo stabilne jak te dotychczas sprzedane”, ale wymagają remontu.

Czytaj więcej Nieruchomości Włoskie miasteczko sprzedawało domy za 1 euro. Zainteresowanie przerosło oczekiwania Włoskie miasteczko Sambuca di Sicilia postanowiło sprzedać opuszczone domy. Najtańsze można było kupić już za 1 euro. Aukcja okazała się dużym sukcesem. Nowych właścicieli znalazło aż 16 nieruchomości.

Sambuca di Sicilia słynie z winnic i produkcji wina. Miasto zostało założone przez greckich kolonistów a do lat 20 zeszłego wieku nosiło nazwę Sambuca Zabut. Zmienił je dopiero Benito Mussolini, by brzmiała ona „bardziej włosko”.

Sycylijskie miasteczko sprzedaje domy po 3 euro

Sambuca trafiła na pierwsze strony gazet na całym świecie w 2019 r., kiedy CNN poinformowało, że lokalne władze wystawiają na sprzedaż 16 domów za jedno euro. Dwa lata później miasto wystawiło drugą partię domów za dwa euro. Wyprzedaż, która przyciągnęła międzynarodowych nabywców aż z Bliskiego Wschodu, pomogła ożywić lokalną gospodarkę dzięki napływowi 20 milionów euro (około 86 mln złotych). Obejmuje to obroty z nowych pensjonatów, nowych sklepów, które otwarto w mieście, oraz kontrakty z budowniczymi, architektami, geodetami, projektantami wnętrz i notariuszami. „Dwie partie domów, należące do ratusza, ożywiły prywatny sektor nieruchomości. Ludzie, którzy spieszyli się, aby zdobyć jeden na aukcji, ale nie udało im się dostać do finału, kupili zamiast tego tani dom. Do tej pory sprzedano 250 domów” - mówi Cacioppo. Sukces akcji sprzedawania pustostanów w Sambuca tkwi w tym, że lokalne władze faktycznie są właścicielami opuszczonych domów, które chcą się pozbyć. Inne wyludnione włoskie miasta, takie jak średniowieczna wioska Patrica, położona na południe od Rzymu, próbowały uruchomić podobne plany, ale miały trudności ze znalezieniem byłych właścicieli, aby uzyskać pozwolenie na sprzedaż ich opuszczonych domów.