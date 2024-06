Spadek sprzedaży i rezerwacji mieszkań w maju. Kredyt „Na start” się oddala

W Łodzi stawka przebiła już 11 tys. zł za mkw., w Warszawie to ponad 17 tys. zł, w Krakowie prawie 16 tys. zł.

Stabilizacja, promocje – ale czy korekta?

- Dokąd zmierzamy? Spodziewam się kilku spokojnych miesięcy. W ofertach deweloperów będą pojawiać się promocje i rabaty, bo ci, którzy nie mają solidnego zapasu kapitału, będą potrzebować gotówki, dodatkowo trzeba wyprzedać lokale wprowadzone do sprzedaży przez zmianą ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Ale czy czeka nas korekta cenowa? Jeśli już, to niewielka, niwelująca co najwyżej kilka miesięcy wzrostów — ocenia Krasoń.

Ekspert zaznacza, że sytuacja na rynku kredytowym jest lepsza niż się spodziewano. - Ponad 32 tys. wniosków w kwietniu to wynik naprawdę niczego sobie jak na to, co się dzieje. Pamiętajmy, że mieszkanie to przede wszystkim potrzeba dachu nad głową, a nie produkt inwestycyjny. A ta potrzeba nie znika, ludzie muszą ją realizować. Statystyki pokazują, że Polacy mają na rachunkach bankowych sporo środków, chętnych na kredyty nie brakuje, wygląda na to, że ewentualny nowy program wsparcia będzie miał dla rynku dużo mniejsze znaczenie niż „Bezpieczny kredyt”. Pamiętajmy bowiem, że rok temu dodatkowym przyspieszeniem dla rynku była zmiana bufora przy liczeniu zdolności kredytowej, co dodatkowo pobudziło rynek — podsumowuje Krasoń.