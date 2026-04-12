Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są warunki uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia wspierającego.

Jakie schorzenia uprawniają do karty parkingowej.

Jakie ulgi komunikacyjne przysługują przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Jakich wydatków dotyczy ulga rehabilitacyjna.

Jakie uprawnienia pracownicze mają osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

W Polsce wyróżnia się trzy stopnie niepełnosprawności – znaczny, umiarkowany i lekki. Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych. Oto lista najważniejszych świadczeń i ulg przysługujących z tego tytułu.

Jakie świadczenia przysługują przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności?

Osoby posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny. Prawo do tego świadczenia przysługuje im jednak wyłącznie, jeśli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21. roku życia.

W przypadku tego świadczenia nie obowiązuje kryterium dochodowe. Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 215,84 zł. Wnioski można składać w urzędzie miasta lub gminy, w jednostkach wypłacających świadczenia rodzinne.

Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą starać się również o świadczenie wspierające. Aby je otrzymać muszą jednak uzyskać decyzję Wojewódzki Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności[ (WZON), potwierdzającą potrzebę wsparcia na poziomie co najmniej 70 punktów. Wysokość świadczenia zależy od liczby uzyskanych punktów i od marca 2026 r. wynosi od 792 zł do 4353 zł (co odpowiada od 40 do 220 proc. renty socjalnej).

Karta parkingowa. Komu przysługuje?

Karta parkingowa przysługuje osobom zaliczonym do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, mającym znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Co istotne, u osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności wskazanie do karty parkingowej mogą uzyskać wyłącznie, gdy przyczyna niepełnosprawności jest oznaczona symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu), 10-N (choroba neurologiczna) lub 07-S (choroby układu oddechowego i krążenia).

Wniosek o kartę parkingową należy złożyć w powiatowym lub miejskim zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Jakie ulgi komunikacyjne przysługują przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności?

Jak podaje portal niepelnosprawni.pl, niektórym osobom z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności przysługują zniżki w komunikacji PKP/PKS.

osobom z dysfunkcją narządu wzroku (symbol przyczyny niepełnosprawności 04-O), posiadające umiarkowany stopień niepełnosprawności przysługuje 37 proc. ulgi w przejazdach,

osobom z niepełnosprawnością do ukończenia 24. r. ż. oraz studentom z niepełnosprawnością do ukończenia 26. r. ż. – przysługuje ulga 78 proc. przy przejazdach m.in. do szkół, placówek szkolno-wychowawczych lub na turnusy rehabilitacyjne

Natomiast ulgi w komunikacji miejskiej mogą być różne w zależności od miejscowości. Przykładowo w Warszawie osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą skorzystać z 50 proc. zniżki na przejazdy.

Ulga rehabilitacyjna. Co daje osobom z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności?

Osoby z niepełnosprawnością mogą także skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej przy rocznym rozliczeniu PIT. Od dochodu można odliczyć wydatki poniesione w danym roku podatkowym na cele rehabilitacyjne oraz związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, na przykład:

adaptację i wyposażenie mieszkań i budynków mieszkalnych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;

przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności

zakup i naprawę sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych, niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych

odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym

Warto przypomnieć, że osoby, których roczny dochód nie przekracza 30 tys. zł, są zwolnione z podatku i nie mogą tym samym skorzystać z ulgi.

Likwidacja barier architektonicznych. Dofinansowanie przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

O dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych występujących w budynku i w jego najbliższej okolicy mogą się ubiegać osoby z niepełnosprawnością, które mają trudności w poruszaniu się.

Wysokość takiego dofinansowania może wynieść do 95 proc. wartości inwestycji, ale nie więcej niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Uprawnienia pracownicze. Na co mogą liczyć osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności?

Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mają również określone uprawnienia pracownicze. Należą do nich:

skrócony czas pracy – w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Osób z niepełnosprawnością nie można także zatrudniać ich w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. Przepisy te nie muszą być stosowane, jeśli na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz wyrazi na to zgodę

dodatkowy urlop - osoba zaliczona do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności ma prawo do dodatkowego, 10-dniowego urlopu

prawo do korzystania ze zwolnień od pracy - osoba o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia: w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, nie częściej niż raz w roku, a także w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających oraz w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.