Świadczenia i ulgi przysługujące przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
W Polsce wyróżnia się trzy stopnie niepełnosprawności – znaczny, umiarkowany i lekki. Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych. Oto lista najważniejszych świadczeń i ulg przysługujących z tego tytułu.
Osoby posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny. Prawo do tego świadczenia przysługuje im jednak wyłącznie, jeśli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21. roku życia.
W przypadku tego świadczenia nie obowiązuje kryterium dochodowe. Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 215,84 zł. Wnioski można składać w urzędzie miasta lub gminy, w jednostkach wypłacających świadczenia rodzinne.
Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą starać się również o świadczenie wspierające. Aby je otrzymać muszą jednak uzyskać decyzję Wojewódzki Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności[ (WZON), potwierdzającą potrzebę wsparcia na poziomie co najmniej 70 punktów. Wysokość świadczenia zależy od liczby uzyskanych punktów i od marca 2026 r. wynosi od 792 zł do 4353 zł (co odpowiada od 40 do 220 proc. renty socjalnej).
Karta parkingowa przysługuje osobom zaliczonym do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, mającym znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.
Co istotne, u osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności wskazanie do karty parkingowej mogą uzyskać wyłącznie, gdy przyczyna niepełnosprawności jest oznaczona symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu), 10-N (choroba neurologiczna) lub 07-S (choroby układu oddechowego i krążenia).
Wniosek o kartę parkingową należy złożyć w powiatowym lub miejskim zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności.
Jak podaje portal niepelnosprawni.pl, niektórym osobom z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności przysługują zniżki w komunikacji PKP/PKS.
Natomiast ulgi w komunikacji miejskiej mogą być różne w zależności od miejscowości. Przykładowo w Warszawie osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą skorzystać z 50 proc. zniżki na przejazdy.
Osoby z niepełnosprawnością mogą także skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej przy rocznym rozliczeniu PIT. Od dochodu można odliczyć wydatki poniesione w danym roku podatkowym na cele rehabilitacyjne oraz związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, na przykład:
Warto przypomnieć, że osoby, których roczny dochód nie przekracza 30 tys. zł, są zwolnione z podatku i nie mogą tym samym skorzystać z ulgi.
O dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych występujących w budynku i w jego najbliższej okolicy mogą się ubiegać osoby z niepełnosprawnością, które mają trudności w poruszaniu się.
Wysokość takiego dofinansowania może wynieść do 95 proc. wartości inwestycji, ale nie więcej niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mają również określone uprawnienia pracownicze. Należą do nich:
