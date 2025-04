Za negatywny wpływ psów na przyrodę odpowiada człowiek?

Autorzy artykułu podkreślają, że negatywne skutki psów na dzikie zwierzęta w obszarach naturalnych są często nierozerwalnie związane z zachowaniem ich właścicieli. Bardzo wielu z nich nie przestrzega zakazów dotyczących wyprowadzania psów bez smyczy. Psy pojawiają się również w miejscach, w których nie wolno ich wyprowadzać – właściciele lekceważą te zakazy. To samo dotyczy pozostałych obszarów, w których psy mogą odcisnąć negatywne piętno na przyrodzie. Mowa o takich zachowaniach jak zezwalanie na kąpiele psów w naturalnych zbiornikach wodnych (często mimo widocznych zakazów) czy niesprzątanie po swoich pupilach.

Liczba psów w Polsce

Według szacunków przywołanych w „Pacific Conservation Biology”, w skali globu liczba psów będących pod opieką człowieka wynosi już ponad miliard. W USA jest ich ok. 90 milionów, w Wielkiej Brytanii – ok. 12 mln, a w Australii – 6 mln. W przypadku Polski te liczby są również imponujące.

Według danych Europejskiej Federacji Przemysłu Żywieniowego Zwierząt Domowych (FEDIAF) w 2022 roku w naszym kraju mieszkało ok. 8 mln psów, co dawało nam szóste miejsce w Europie. Z danych FEDIAF wynika również, że psy są u nas bardziej popularne niż koty. W 2022 r. posiadało je 49 proc. gospodarstw domowych (40 proc. miało kota). Jeśli spojrzymy na Unię Europejską, odsetek gospodarstw domowych posiadających co najmniej jednego psa wynosił 25 proc. (ten sam odsetek posiadał kota). Gdy weźmiemy pod lupę całą Europę, nieco popularniejsze w 2022 r. były koty (26 proc. vs 25 proc.).