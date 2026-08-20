Maciej Kutak i Tomik Grewiński
Maciej Kutak i Tomasz Grewiński
Jak czytamy w oświadczeniu o największym od lat przejęciu na polskim rynku fonograficznym, „wraz z nabyciem katalogu oraz praw do marki Kayax Records Universal Music Polska i Kayax Management rozpoczynają również strategiczną współpracę, której celem jest wspólny rozwój artystów i nowych talentów. Kayax Management pozostaje niezależną firmą, której właścicielem i dyrektorem zarządzającym jest Tomasz »Tomik« Grewiński”.
Założona w 2001 r. wytwórnia Kayax Records to jedna z najmocniejszych marek na rynku z listą największych gwiazd. Z wytwórnią związani byli m.in. Smolik, Zakopower, Nosowska, Krzysztof Zalewski, Natalia Przybysz, Maria Peszek, Brodka, Artur Rojek, Mery Spolsky i duet Karaś/Rogucki.
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„To jedna z najważniejszych transakcji w historii Universal Music Polska. (...) Wierzę, że wspólnie z Kayax Management stworzymy nowe możliwości dla uznanych artystów i młodych talentów. To kolejny ważny krok w realizacji naszej misji” – powiedział Maciej Kutak, CEO Poland & SVP Central Eastern Europe, Universal Music Group.
Dla Tomasza „Tomika” Grewińskiego, założyciela Kayax Records i dyrektora zarządzającego Kayax Management, transakcja oznacza zamknięcie ważnego etapu w historii Kayax Records i jednocześnie otwarcie nowego rozdziału dla Kayax Management.
„Przez ponad dwadzieścia lat budowaliśmy Kayax Records wspólnie z wyjątkowymi artystami, tworząc katalog, który stał się ważną częścią historii współczesnej polskiej muzyki. Jestem przekonany, że Universal Music Polska zapewni temu dorobkowi najlepsze warunki do dalszego rozwoju.
„Kayax Management wchodzi w nowy rozdział. Wraz z moim zespołem chcemy jeszcze mocniej skoncentrować się na tym, co robimy najlepiej – rozwijaniu karier reprezentowanych przez nas artystów oraz budowaniu ich marek osobistych. Będziemy nadal umacniać naszą pozycję, oferując kompleksowe zarządzanie karierami artystów oraz konsekwentnie poszerzając listę artystów o obiecujące nowe talenty i kolejne pokolenie twórców” – powiedział Grewiński.
Po finalizacji transakcji Kayax Records zachowa odrębną tożsamość jako czwarty label Universal Music Polska. Funkcję Head of Kayax Records obejmie Paweł Tetłak, a dyrektorem odpowiedzialnym za Kayax Records oraz Polydor Recordings Poland będzie Jakub Barzak.
Jeszcze rok temu Kayax informował po rozstaniu z Kayah o nowym rozdziale i o tym, że Tomik Grewiński jest jedynym właścicielem wytwórni, nabywając udziały od dotychczasowej wspólniczki Katarzyny Rooijens, czyli Kayah.
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17 zespołów z 14 krajów, w tym dwa z Polski, wzięło udział w nagraniu albumu „A Tribute to Metallica”. To Vephar i Metanol.
– Przed nami nowy rozdział, który – z niezmienną wiarą w muzykę, artystów oraz niezależność – będziemy tworzyć wspólnie z artystami, branżą muzyczną i fanami – dodawał Tomik Grewiński.
Teraz Kayah jest częścią koncernu, do którego należy ok. 30 proc. światowego rynku nagrań fonograficznych.
W 2025 r. Universal Music Group odnotowała przychody w wysokości 12,507 miliarda euro (wzrost o 5,7 proc. w ujęciu rok do roku), zaś w pierwszej połowie 2026 r. przychody spółki wyniosły 6,194 miliarda euro (wzrost o 5,3 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego). Wycena giełdowa koncernu na giełdzie oscyluje w granicach 41–45 miliardów euro/dol. w zależności od bieżących notowań, choć w kwietniu 2026 r. spółka była kuszona ofertą fuzji i wyceną sięgającą nawet 64,3 mld dol. ze strony funduszu Pershing Square.
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