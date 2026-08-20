Jak czytamy w oświadczeniu o największym od lat przejęciu na polskim rynku fonograficznym, „wraz z nabyciem katalogu oraz praw do marki Kayax Records Universal Music Polska i Kayax Management rozpoczynają również strategiczną współpracę, której celem jest wspólny rozwój artystów i nowych talentów. Kayax Management pozostaje niezależną firmą, której właścicielem i dyrektorem zarządzającym jest Tomasz »Tomik« Grewiński”.

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Universal i Kayax razem

Założona w 2001 r. wytwórnia Kayax Records to jedna z najmocniejszych marek na rynku z listą największych gwiazd. Z wytwórnią związani byli m.in. Smolik, Zakopower, Nosowska, Krzysztof Zalewski, Natalia Przybysz, Maria Peszek, Brodka, Artur Rojek, Mery Spolsky i duet Karaś/Rogucki.

„To jedna z najważniejszych transakcji w historii Universal Music Polska. (...) Wierzę, że wspólnie z Kayax Management stworzymy nowe możliwości dla uznanych artystów i młodych talentów. To kolejny ważny krok w realizacji naszej misji” – powiedział Maciej Kutak, CEO Poland & SVP Central Eastern Europe, Universal Music Group.

Kayax ma wciąż się rozwijać

Dla Tomasza „Tomika” Grewińskiego, założyciela Kayax Records i dyrektora zarządzającego Kayax Management, transakcja oznacza zamknięcie ważnego etapu w historii Kayax Records i jednocześnie otwarcie nowego rozdziału dla Kayax Management.

„Przez ponad dwadzieścia lat budowaliśmy Kayax Records wspólnie z wyjątkowymi artystami, tworząc katalog, który stał się ważną częścią historii współczesnej polskiej muzyki. Jestem przekonany, że Universal Music Polska zapewni temu dorobkowi najlepsze warunki do dalszego rozwoju.

To kolejny ważny krok w realizacji naszej misji – łączenia polskich artystów z fanami w kraju i na całym świecie Maciej Kutak

„Kayax Management wchodzi w nowy rozdział. Wraz z moim zespołem chcemy jeszcze mocniej skoncentrować się na tym, co robimy najlepiej – rozwijaniu karier reprezentowanych przez nas artystów oraz budowaniu ich marek osobistych. Będziemy nadal umacniać naszą pozycję, oferując kompleksowe zarządzanie karierami artystów oraz konsekwentnie poszerzając listę artystów o obiecujące nowe talenty i kolejne pokolenie twórców” – powiedział Grewiński.

Po finalizacji transakcji Kayax Records zachowa odrębną tożsamość jako czwarty label Universal Music Polska. Funkcję Head of Kayax Records obejmie Paweł Tetłak, a dyrektorem odpowiedzialnym za Kayax Records oraz Polydor Recordings Poland będzie Jakub Barzak.

Grewiński przejął udziały od Kayah

Jeszcze rok temu Kayax informował po rozstaniu z Kayah o nowym rozdziale i o tym, że Tomik Grewiński jest jedynym właścicielem wytwórni, nabywając udziały od dotychczasowej wspólniczki Katarzyny Rooijens, czyli Kayah.

– Przed nami nowy rozdział, który – z niezmienną wiarą w muzykę, artystów oraz niezależność – będziemy tworzyć wspólnie z artystami, branżą muzyczną i fanami – dodawał Tomik Grewiński.

Teraz Kayah jest częścią koncernu, do którego należy ok. 30 proc. światowego rynku nagrań fonograficznych.

W 2025 r. Universal Music Group odnotowała przychody w wysokości 12,507 miliarda euro (wzrost o 5,7 proc. w ujęciu rok do roku), zaś w pierwszej połowie 2026 r. przychody spółki wyniosły 6,194 miliarda euro (wzrost o 5,3 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego). Wycena giełdowa koncernu na giełdzie oscyluje w granicach 41–45 miliardów euro/dol. w zależności od bieżących notowań, choć w kwietniu 2026 r. spółka była kuszona ofertą fuzji i wyceną sięgającą nawet 64,3 mld dol. ze strony funduszu Pershing Square.