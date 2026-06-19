Tomasz Lipiński otrzymał Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Odznaczenie, w imieniu minister kultury i dziedzictwa narodowego Marty Cienkowskiej, wręczył wicewojewoda mazowiecki Robert Sitnik. W informacji o odznaczeniu artysty napisano: „Za pionierskie wprowadzanie alternatywnych gatunków muzycznych w Polsce, szczególnie w czasach politycznych zawirowań, a także za wspieranie ekspresji kulturalnej i ruchów młodzieżowych”.

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Lider Tilt i Brygady Kryzys od ponad 40 lat współtworzy polską scenę alternatywną

Artysta od ponad czterech dekad prowadzi działalność muzyczną, kompozytorską i promocyjną. Był współzałożycielem oraz liderem ważnych zespołów polskiej sceny alternatywnej, takich jak: Tilt, Brygada Kryzys i Fotoness. Jego twórczość miała istotny wpływ na rozwój punk rocka, reggae i muzyki alternatywnej w Polsce. Utwory wykonywane przez zespoły, z którymi był związany, na trwałe wpisały się w historię polskiej kultury rockowej.

Ważną część dorobku Tomasza Lipińskiego stanowi również muzyka filmowa. Komponował ścieżki dźwiękowe do polskich produkcji m.in. „Tramwajada” (1988) oraz trzech obrazów Władysława Pasikowskiego: „Psy 2” (1994), „Słodko-gorzki” (1996), „Reich” (2001) i filmów dokumentalnych „Był sobie mur” (1995), „Bezsenność” (2012). Zagrał też w kilku produkcjach role epizodyczne, m.in. w „Segmencie 76” (2002). Pojawił się też w kilku filmach dokumentalnych o historii polskiego rocka.

Za swoją działalność artystyczną i kulturalną Tomasz Lipiński był wielokrotnie wyróżniany, otrzymał m.in. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Nagrodę 100-lecia ZAiKS oraz Nagrodę Specjalną ZAiKS.

Autobiografie „Jeszcze będzie przepięknie” i „Jeszcze będzie normalnie” dokumentują historię polskiej alternatywy

Jego aktywność obejmuje także działalność organizacyjną, publicystyczną i promocyjną na rzecz polskiej muzyki. Był członkiem Rady Akademii Fonograficznej ZPAV, pracował w branży fonograficznej oraz publikował teksty poświęcone muzyce. Dzięki swojej wieloletniej działalności przyczynił się do promocji polskiej kultury muzycznej i utrwalania jej dziedzictwa.

W ostatnich miesiącach ukazały się dwie części jego autobiografii: „Jeszcze będzie przepięknie” i „Jeszcze będzie normalnie”. Obie to głęboka i szczera opowieść o rodzinie i muzyce. Pierwszy tom kończy się na stanie wojennym, drugi na 2000 r.. Obok wspomnień autora jest to również cenny dokument o polskiej alternatywnej scenie muzycznej lat 80. i 90.

Medale „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” przyznawane są osobom i instytucjom zasłużonym w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej oraz ochrony kultury i dziedzictwa narodowego. Medal nadaje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.