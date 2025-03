Męskie Granie'25: Powrót zespołu Sistars

Męskie Granie: powrót do korzeni

– Tegoroczne Męskie Granie wraca do swoich korzeni – mówi Dorota Nowakowska-Postolko, Senior Brand Manager marki Żywiec. – Z okazji 16. edycji spełniamy prośby fanów, którzy licznie prosili o powrót do bardziej rockowego grania. Ten line-up to wyjście naprzeciw ich oczekiwaniom, więc mamy nadzieję, że publiczność będzie doskonale bawić się pod sceną – dodaje Nowakowska-Postolko.

Objazdowy festiwal ruszy 27-28 czerwca w Żywcu (Amfiteatr pod Grojcem), 11-12 lipca gościć będzie w Poznaniu ( Park Cytadela), 18-19 lipca w Gdańsku (Polsat Plus Arena), 25-26 lipca w Szczecinie (EPSD Aeroklub Szczeciński), 1-2 sierpnia we Wrocławiu (Pola Marsowe), 8-9 sierpnia w Krakowie (Muzeum Lotnictwa), 22-23 sierpnia w Warszawie (Lotnisko Bemowo).

Sprzedaż biletów wystartuje 12 marca o 12.00 na eBilet.pl. Płatność za bilety będzie możliwa wyłącznie za pomocą BLIKA, oficjalnego partnera trasy.

Bilety jednodniowe będą dostępne w cenie 289 zł, a karnety dwudniowe – w cenie 489 zł. Cena nie obejmuje opłaty serwisowej eBilet.